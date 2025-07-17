Президент США Дональд Трамп заявив, що знайшов спосіб відсторонити незалежного голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла, закинувши йому неналежне управління реконструкцією центробанку США вартістю 2,5 мільярда доларів.

Як повідомляє в середу АР, про це глава Білого дому заявив напередодні, передає Укрінформ.

«Коли ви витрачаєте $2,5 мільярда, по суті, на реконструкцію, я вважаю, що це справді ганебно», - сказав Трамп, додавши, що ніколи не вважав голову ФРС кимось, кому потрібен «палац».

Він зазначив, що те, як Павелл керував масштабним проєктом реконструкції двох будівель ФРС у Вашингтоні, може бути підставою для його безпрецедентного звільнення.

«Я думаю, що так воно і є», - сказав Трамп.

Як повідомлялося, президент Трамп веде послідовну кампанію, намагаючись позбутися політично незалежного глави ФРС. Від початку він був незадоволений тим, як ФРС чинив опір його закликам знизити процентні ставки за кредитами. У центробанку відмовлялися йти на це через побоювання щодо тарифів адміністрації, які спричиняють підвищення рівня інфляції в Сполучених Штатах.

У США президент призначає голову ФРС, та оскільки термін повноважень цього посадовця встановлено законом, глава держави не має права його звільняти.

Термін повноважень Павелла спливає у травні 2026 року.