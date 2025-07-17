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FT: США заробили рекордні $64 млрд на митах, бо світ уникає заходів у відповідь
23:36 16.07.2025 |
За другий квартал 2025 року надходження від митних зборів у США досягли рекордних $64 млрд, що на $47 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише Financial Times.
Митна політика Трампа принесла США майже $50 млрд додаткових доходів, бо більшість торговельних партнерів країни утримались від симетричних кроків у відповідь.
За чотири місяці після запуску нової хвилі тарифів лише Китай і Канада ввели реальні контрзаходи. Вашингтон тим часом встановив мінімальний глобальний тариф у 10%, мита у 50% на сталь та алюміній і 25% - на авто.
Багато країн, зокрема Євросоюз, не поспішають із відповіддю. ЄС розробив пакет контрзаходів, але вже кілька разів відкладав їх реалізацію. Зараз їх прив'язали до 1 серпня - дедлайну, встановленого Білим домом для завершення переговорів.
Україна також заявила, що готова обнулити мита на товари зі Сполучених Штатів Америки.
За словами Тараса Качки, зараз Україна закуповує продукції зі США на $3-4 млрд на рік переважно з низькими або нульовими ставками.
Загалом торговельні партнери США побоюються нових тарифів та руйнування торговельних ланцюгів, а також втрати американських гарантій безпеки.
Китай відповів найжорсткіше - його імпортні мита сягнули 145%, що призвело до падіння експорту до США на третину в травні. Але вже в червні сторони домовились у Женеві про 90-денну паузу і зниження ставок до 30%.
Канада у лютому-березні ввела контрмита на 155 млрд канадських доларів, але останніми тижнями фактично згорнула частину заходів, відмовившись навіть від запланованого податку на цифрові послуги під тиском США.
Економісти пояснюють пасивність інших країн глобальною структурою торгівлі, де США - головний ринок.
За оцінками Capital Economics, ескалація торговельної війни до середніх ставок у 24% може знизити глобальний ВВП на 1,3% за два роки.
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