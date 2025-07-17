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Суперника Ердогана засудили в Туреччині до майже двох років за ґратами
17:36 16.07.2025 |
У Туреччині мера Стамбула Екрема Імамоглу засудили у середу, 16 липня, до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.
Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".
Як зазначається, засудження до одного року та восьми місяців за ґратами не передбачає заборони Імамоглу займатися політикою. Очікується, що мер Стамбула оскаржить це рішення, і вирок не набере чинності, доки не будуть вичерпані всі законні засоби його оскарження.
У Туреччині вироки до двох років зазвичай замінюються штрафами. Однак, Імамоглу загрожує низка інших судових процесів, і залишається ризик, що в інших справах йому може бути заборонено займатися політичною діяльністю.
Імамоглу вважається головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже 22 роки. Наступні вибори президента в Туреччині мають відбутися в 2028 році, але можуть бути призначені раніше.
Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.
У червні Імамоглу та його адвокати бойкотували судове засідання, стверджуючи, що пізня зміна місця проведення засідання була незаконною.
Та справа стосувалася коментарів Імамоглу щодо судового переслідування інших посадовців з його Республіканської народної партії (РНП) і є однією з численних кримінальних звинувачень, висунутих проти нього.
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