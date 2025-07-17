Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суперника Ердогана засудили в Туреччині до майже двох років за ґратами

 

У Туреччині мера Стамбула Екрема Імамоглу засудили у середу, 16 липня, до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як зазначається, засудження до одного року та восьми місяців за ґратами не передбачає заборони Імамоглу займатися політикою. Очікується, що мер Стамбула оскаржить це рішення, і вирок не набере чинності, доки не будуть вичерпані всі законні засоби його оскарження.

У Туреччині вироки до двох років зазвичай замінюються штрафами. Однак, Імамоглу загрожує низка інших судових процесів, і залишається ризик, що в інших справах йому може бути заборонено займатися політичною діяльністю.

Імамоглу вважається головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже 22 роки. Наступні вибори президента в Туреччині мають відбутися в 2028 році, але можуть бути призначені раніше.

Арешт мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.

У червні Імамоглу та його адвокати бойкотували судове засідання, стверджуючи, що пізня зміна місця проведення засідання була незаконною.

Та справа стосувалася коментарів Імамоглу щодо судового переслідування інших посадовців з його Республіканської народної партії (РНП) і є однією з численних кримінальних звинувачень, висунутих проти нього.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8129
  0,0082
 0,02
EUR
 1
 48,5197
  0,2834
 0,58

Курс обміну валют на вчора, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3887  0,02 0,06 41,9991  0,01 0,03
EUR 48,3774  0,22 0,44 49,1035  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 15.07.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,02 0,06 41,8450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес