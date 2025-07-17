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АНАЛІТИКА

У Європі здійснили масштабну операцію проти мережі проросійських хакерів

 

Правоохоронці понад десяти європейських держав, а також Канади і США здійснили спільну операцію, спрямовану проти масштабної мережі проросійських хакерів NoName057(16).

Про це, як пише "Європейська правда", в середу повідомив Європол.

Унаслідок операції європейських та американських правоохоронців було зруйновано інфраструктуру для здійснення кібератак NoName057(16), що складалася з понад ста комп'ютерних систем по всьому світу.

Правоохоронці Німеччини своєю чергою видали шість ордерів на арешт зловмисників, з них двом інкримінують організацію діяльності NoName057(16). Їх, а також ще одного підозрюваного, оголосили в міжнародний розшук.

Більшість ідентифікованих зловмисників, однак, перебувають у Росії.

В операції проти проросійських хакерів брали участь правоохоронні та судові органи Чехії, Франції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Литви, Польщі, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Нідерландів та США.

Розслідування також підтримали Бельгія, Канада, Естонія, Данія, Латвія, Румунія та Україна, зазначив Європол.

Хакери угруповання NoName057(16) спочатку здійснювали операції проти України, але згодом розширили свою діяльність і проти країн Євросоюзу та НАТО.

Приміром, зловмисники атакували шведські та фінські органи влади, а також намагались зірвати саміт "формули миру" у Швейцарії.

Нещодавно влада Нідерландів також підтвердила, що під час останнього саміту НАТО в Гаазі зафіксувала атаку, пов'язану з мережею NoName057(16). Усі їх було нейтралізовано без істотних перебоїв.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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