Ціни виробників у США в червні не змінилися за місяць

Ціни виробників у США (індекс PPI) у червні не змінилися порівняно з попереднім місяцем, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 0,2%, за даними Trading Economics.

Вартість послуг зменшилася на 0,1%. Водночас ціни на товари зросли на 0,3% - максимальний підйом із лютого.

Індекс PPI у червні збільшився на 2,3% відносно того ж місяця минулого року. Це мінімальний приріст із вересня 2024 року. Консенсус-прогноз передбачав підвищення на 2,5%.

Менш волатильний індекс Core PPI, що не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, минулого місяця не змінився до травня і зріс на 2,6% за рік. Експерти очікували підвищення на 0,2% і 2,7% відповідно.

Згідно з переглянутими даними, індекс PPI у травні зріс на 0,3% м/м, а не на 0,1%, як було оголошено раніше. У річному вираженні показник підвищився на 2,7%, а не на 2,6%.

Індекс Core PPI за місяць піднявся на 0,4% і за рік - на 3,2%, тоді як попередньо повідомлялося про зростання на 0,1% і 3% відповідно.

