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Ціни виробників у США в червні не змінилися за місяць
16:40 16.07.2025 |
Ціни виробників у США (індекс PPI) у червні не змінилися порівняно з попереднім місяцем, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.
Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 0,2%, за даними Trading Economics.
Вартість послуг зменшилася на 0,1%. Водночас ціни на товари зросли на 0,3% - максимальний підйом із лютого.
Індекс PPI у червні збільшився на 2,3% відносно того ж місяця минулого року. Це мінімальний приріст із вересня 2024 року. Консенсус-прогноз передбачав підвищення на 2,5%.
Менш волатильний індекс Core PPI, що не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, минулого місяця не змінився до травня і зріс на 2,6% за рік. Експерти очікували підвищення на 0,2% і 2,7% відповідно.
Згідно з переглянутими даними, індекс PPI у травні зріс на 0,3% м/м, а не на 0,1%, як було оголошено раніше. У річному вираженні показник підвищився на 2,7%, а не на 2,6%.
Індекс Core PPI за місяць піднявся на 0,4% і за рік - на 3,2%, тоді як попередньо повідомлялося про зростання на 0,1% і 3% відповідно.
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