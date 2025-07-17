Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни виробників у США в червні не змінилися за місяць

 

Ціни виробників у США (індекс PPI) у червні не змінилися порівняно з попереднім місяцем, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Аналітики в середньому прогнозували підвищення на 0,2%, за даними Trading Economics.

Вартість послуг зменшилася на 0,1%. Водночас ціни на товари зросли на 0,3% - максимальний підйом із лютого.

Індекс PPI у червні збільшився на 2,3% відносно того ж місяця минулого року. Це мінімальний приріст із вересня 2024 року. Консенсус-прогноз передбачав підвищення на 2,5%.

Менш волатильний індекс Core PPI, що не враховує вартість продуктів харчування та енергоносіїв, минулого місяця не змінився до травня і зріс на 2,6% за рік. Експерти очікували підвищення на 0,2% і 2,7% відповідно.

Згідно з переглянутими даними, індекс PPI у травні зріс на 0,3% м/м, а не на 0,1%, як було оголошено раніше. У річному вираженні показник підвищився на 2,7%, а не на 2,6%.

Індекс Core PPI за місяць піднявся на 0,4% і за рік - на 3,2%, тоді як попередньо повідомлялося про зростання на 0,1% і 3% відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8129
  0,0082
 0,02
EUR
 1
 48,5197
  0,2834
 0,58

Курс обміну валют на вчора, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3887  0,02 0,06 41,9991  0,01 0,03
EUR 48,3774  0,22 0,44 49,1035  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 15.07.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,02 0,06 41,8450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес