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У Данії запустили перший внутрішній авіарейс на електричному літаку
15:58 16.07.2025 |
Аеропорт Сеннерборг (Sønderborg) першим у Данії запустив регулярний внутрішній авіарейс на повністю електричному літаку. 11 липня повітряне судно, що працює виключно на електроенергії, успішно подолало маршрут до Копенгагена.
Політ виконав електричний літак ALIA CTOL, розроблений американською компанією Beta Technologies. Його максимальна дальність польоту при повному завантаженні становить до 622 км, що з лишком перекриває відстань у 200 км між двома данськими містами.
Цей рейс став частиною зусиль муніципалітету Сеннерборг у рамках кліматичної ініціативи ProjectZero, що стартувала ще 2007 року. Відтоді викиди CO₂ в регіоні вдалося скоротити на 69%, а до 2029 року муніципалітет планує досягти повної кліматичної нейтральності. Міжнародне енергетичне агентство (IEA) вже назвало Сеннерборг "світовою столицею енергоефективності" за темпи декарбонізації.
Від самого початку проєкт активно підтримує місцева технологічна компанія Danfoss, що спеціалізується на енергоефективних рішеннях для систем опалення, охолодження та електропостачання. Компанія бачить великий потенціал у розвитку електричної авіації.
Літак ALIA, залучений для демонстраційного польоту, випускається як у версії зі звичайним зльотом і посадкою (CTOL), так і у вертикальному (VTOL). Він розрахований на короткі та регіональні маршрути та, за словами виробника, може долати відстані до 622 км на одній зарядці.
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