ЄС розширив санкції проти Росії за дестабілізацію України та Європи

Рада ЄС запровадила додаткові обмежувальні заходи проти дев'яти осіб та шести організацій, причетних до дестабілізуючих дій Росії за кордоном, зокрема через інформаційні маніпуляції та втручання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Зокрема, під санкції потрапила «Російська телерадіомовна мережа» (РТРС) разом з її генеральним директором та директором Департаменту координації розвитку комунікаційної інфраструктури на «нових територіях».

Під керівництвом відповідного міністерства РТРС відіграє ключову роль в заміні усталених українських систем мовлення в окупованих регіонах мережею, яка транслює затверджений російською владою контент з метою придушення інакомислення, нав'язування місцевому населенню російської політики та делегітимізації окупаційного управління.

До списку також увійшли 841-й окремий центр радіоелектронної боротьби та два його високопоставлені керівники, відповідальні за операції в Калінінградській області, які призводять до перебоїв в роботі навігаційних сигналів у кількох європейських країнах. Ці операції включають глушіння та підробку навігаційних сигналів, що в першу чергу впливає на країни Балтії та заважає роботі цивільної авіації.

Крім того, ЄС ввів санкції проти Асоціації журналістів БРІКС (BJA), Фонду боротьби з несправедливістю (R-FBI) та Центру геополітичної експертизи (CGE). BJA та R-FBI були свого часу створені Євгеном Пригожиним і брали участь у численних інформаційних маніпуляціях і втручаннях, спрямованих проти Франції та України, включаючи кампанію, в якій французьких солдатів звинувачували у викраденні дітей з Нігеру після військового перевороту 2023 року.

У свою чергу CGE, заснований Олександром Дугіним, відповідає за організацію кампаній з дезінформації, спрямованих проти України, націлених на дискредитацію західних політичних діячів та вплив на виборчі процеси в західних країнах.

Рада ЄС також внесла до санкційного списку офіцера ГРУ, кількох пропагандистів, а також Євгенія Шевченка та його вебкомпанію Tigerweb, яка поширювала проросійський контент, спрямований проти кількох західних країн, включаючи Францію.

Рада ЄС також нещодавно запровадила обмежувальні заходи щодо Наталі Ямб - блогерки та відвертої прихильниці Росії, яка розповсюджує наративи Кремля, спрямовані проти Заходу в цілому та Франції зокрема, з метою витіснення її присутності з африканського континенту. Ямб має конкретні зв'язки з AFRIC, організацією, пов'язаною з російськими приватними військовими компаніями.

Загалом, обмежувальні заходи ЄС з огляду на дестабілізуючу діяльність Росії вже введено проти 47 фізичних та 15 юридичних осіб. Їхні активи заморожені, а надання їм коштів або економічних ресурсів заборонено.

Крім того, фізичним особам, на яких накладено санкції, заборонено в'їзд в країни ЄС і транзит через його територію.

Рамки для обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізуючі дії Росії були затверджені 8 жовтня 2024 року і націлені на осіб, які беруть участь у діях та просуванні політики уряду Російської Федерації, що підривають фундаментальні цінності ЄС і його держав-членів, їхню безпеку, стабільність, незалежність та цілісність.

Санкції також можуть бути спрямовані проти тих, хто відповідає за гібридні атаки в медіа, зокрема інформаційні маніпуляції і втручання, на міжнародні організації та треті країни.