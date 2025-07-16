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У Франції уряд з метою економії бюджету хоче скасувати кілька вихідних
14:38 16.07.2025 |
У вівторок прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру запропонував скасувати два державні свята як захід, необхідний для досягнення бюджетної економії у 2026 році в 40 мільярдів євро на тлі одночасного збільшення витрат на оборону.
Прем'єр оприлюднив загальні контури бюджету країни на 2026 рік на спеціальній пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.
"Ця зміна в нашому календарі державних свят принесе кілька мільярдів до державного бюджету просто тому, що підприємства, магазини, державна служба і нація працюватимуть, і наше виробництво покращиться", - заявив він, запропонувавши скасувати святковий Великодній понеділок та 8 травня, оскільки в травні у Франції і так занадто багато вихідних.
Якщо ця пропозиція була реалізована, у Франції залишиться лише дев'ять державних свят на рік, що є найнижчим показником в ЄС, на рівні з Данією, Ірландією та Нідерландами.
"Ми всі воліли б мирних часів, але це наші часи. Війна повернулася, і ми не можемо залишити наш континент беззбройним", - заявив Байру. Він оголосив, що збільшення витрат на оборону на 3,5 млрд євро у 2026 році та 3 млрд євро у 2027 році є вимушеним заходом.
Прем'єр-міністр представив криву дефіциту Франції, на якій упродовж п'ятдесяти років видатки щороку перевищують доходи. За словами глави уряду, зараз борг країни зростає "на 5 000 євро в секунду і наразі становить понад 3,346 трильйона євро, це близько 114 % ВВП". Він назвав це "прокляттям боргу", з якого немає іншого виходу, окрім як жорсткої економії та скорочення.
Серед необхідних кроків Байру підтвердив замороження бюджету, тобто так званий "білий рік". За цих умов 2026 почнеться для всіх державних організацій з таким самими витратами, як попередній.
"Перше правило уряду - у 2026 році витратити не більше з точністю до євро, ніж у 2025 році. Правило - не більше, але й не менше", - пояснив він, прогнозуючи таким чином економію в 43,8 млрд євро.
Глава уряду оголосив і про скорочення на 3 000 посад на державній службі до наступного року - через незаміщення кожного третього державного службовця, який вийде на пенсію. Також збираються скоротити "непродуктивні відомства", які витрачають кошти держави.
Не зростатимуть ані соціальні виплати, ані пенсії. Байру хотів би також зменшити витрати в охороні здоров'я на 5 мільярдів євро, критикуючи надмірне споживання певних ліків та занадто довгі лікарняні.
"Ще одна проблема, яку ми повинні вирішити, стосується довгострокових захворювань. 20% французів перебувають у довгострокових захворюваннях порівняно з 5% німецького населення", - зазначив прем'єр-міністр. Уряд також оголосив про подвоєння граничного розміру медичної франшизи на ліки.
Байру анонсував на осінь законопроєкт, спрямований на боротьбу із соціальним та податковим видами шахрайства, яке він назвав також джерелом зростання боргу. Також у рамках спеціальної операції "стоп борг" влада збирається запровадити спеціальний "внесок солідарності" для громадян, що мають найвищі доходи.
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