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АНАЛІТИКА

Стамбул побив світовий рекорд з подорожчання оренди житла

 

Стамбул побив рекорд зростання вартості оренди житла за останні п'ять років, випередивши за цим показником колишніх рекордсменів, якими досі були Женева та Нью-Йорк.

Про це йдеться у звіті Deutsche Bank «Картографування світових цін 2025», повідомляє Укрінформ із посиланням на видання TGRT Haber.

«У Стамбулі оренда трикімнатних квартир у центрі зросла на 193% у порівнянні з 2020 роком... Стамбул поки що не є найдорожчим містом за рівнем оренди, але його динаміка - найвища у світі», - йдеться в дослідженні.

Ціни на трикімнатні квартири в центрі Стамбула зросли з 600 доларів у 2020 році до 1764 доларів у 2025-му. Однокімнатні квартири подорожчали на 178% - до 948 доларів. На другому місці після Стамбула опинився Ер-Ріяд зі зростанням 151,7%, а замикає трійку Мехіко - з показником зростання 87,8%.

Лідерами вартості на житло в центральній частині міста залишаються Нью-Йорк із середньою ціною 8 388 доларів, за ним - Сінгапур ($6216) та Бостон ($6091).
 

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