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АНАЛІТИКА

Інфляція у США зросла найшвидшими темпами з початку року через мита Трампа

 

У червні споживчі ціни в США зросли на 0,3% - найвищий місячний приріст із січня.

У річному вимірі індекс споживчих цін зріс до 2,7% проти 2,4% зафіксованих в травні, повідомляє Reuters.

Аналітики пов'язують прискорення інфляції у США із запровадженням мит на деякі споживчі товари - цей ефект уже помітний у вартості побутової техніки, меблів, іграшок та кави. Зокрема, ціни на побутові товари зросли на 1%, на побутову техніку - на 1,9%, на спортивні товари - на 1,4%, а ціни на іграшки - на 1,8%.

На думку економістів Morgan Stanley та Oxford Economics, це лише перша хвиля - більш значне подорожчання очікується у звітах за липень і серпень, коли розпочнеться продаж імпорту, закупленого вже після введення мит.

На цьому тлі ФРС ймовірно залишатиметься обережною та не змінюватиме ставку до вересня. Нагадаємо, наразі вона знаходиться у діапазоні 4,25-4,50%. Це вказує на те, що кредити залишатимуться дорогими довше, що вплине на сповільнення економічної активності в світі, включно з інвестиційними потоками в країни, що розвиваються, зокрема і в Україну.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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