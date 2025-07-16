WP: У Росії бояться, що Путін переграє сам себе

Олеся Жигалюк / ВВС Україна

Загострення риторики Дональда Трампа та новий пакет військової допомоги Києву стали тривожним сигналом для частини російської еліти, стурбованої затяжною війною і дедалі більшим міжнародним тиском, пише Washington Post.

Кількість обурених Путіним через те, що він міг зупинити війну, але не зробив цього, зростає, вважає старша наукова співробітниця Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

"Питання не в тому, чи була така угода можливою, а радше в тому, що йдеться про панівні настрої - переконання, що був момент можливості. І він втрачений через впертість та ірраціональність Путіна", - пояснює вона.

За словами експертки, навесні ще була надія, що Трамп і Путін досягнуть угоди, однак вона згасла через те, що Україна і Європа не приймали умов Москви, і наразі перспектив досягнути домовленості не видно.

У кулуарах посилюється напруженість. Загострення військової кампанії й паралельна економічна криза викликають дедалі більше запитань у представників фінансово-промислової еліти, йдеться в статті WP.

Представники промисловості попереджають про ризик зупинки виробництва, очільниця ЦБ Ельвіра Набіулліна визнала, що ресурси, які підтримували зростання економіки в умовах санкцій, фактично вичерпані. Ключова ставка перевалила за 20%, інвестиції падають.

"Але політична воля рухається в протилежному напрямку. Кремль б'є в барабан війни. Настрій - довести її до переможного кінця, - розповів WP російський чиновник, який побажав залишитися анонімним. - Економісти та бізнес закликають до обережності, а військові та дипломати - до ескалації".

Видання навело результати опитування, опубліковані минулого тижня російським Левада-центром, які показали, що 64% росіян виступають за мирні переговори - рекордний показник другий місяць поспіль.

Однак в умовах авторитарної вертикалі влади такі настрої навряд чи доходять до президента, пише видання.

"Путін і його оточення переконані, що вони у будь-якому разі розчавлять Україну", - каже Станова.

Кремль вважає, що має перевагу, адже Росію підтримують Китай і Північна Корея, йдеться у статті.

На тлі цих подій російська зовнішньополітична і військова стратегія, як виглядає, не зміниться. На думку частини аналітиків, постачання нових озброєнь Україні лише посилить прагнення Кремля до агресивного наступу, а не до переговорів.

Путін не злякався Трампа і націлився на ще три області?

Це підтверджують близькі до Кремля джерела Reuters. За їхніми словами, попри погрози Трампа, Путін планує продовжувати війну з Україною, доки Захід не погодиться на його умови, а територіальні вимоги можуть зрости мірою просування російських військ.

За словами співрозмовників агентства, Путін вважає, що економіка й армія Росії досить сильні, щоб витримати будь-які додаткові санкції Заходу, включно з митами на товари з країн, які купують російську нафту.

"На думку Путіна, ніхто, зокрема американці, серйозно не говорить з ним про деталі мирного врегулювання. Тому він буде продовжувати, поки не отримає бажаного", - сказало одне з джерел Reuters.

"Путін цінує стосунки з Трампом і візити в Росію спецпосланця Стіва Віткоффа, але інтереси Росії понад усе", - додав співрозмовник.

Джерела також розповіли, що Путін вимагає юридичних зобов'язань нерозширення НАТО на схід, нейтралітету України, захисту прав російськомовного населення і визнання п'яти анексованих регіонів України частиною Росії.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що Київ не визнає російський суверенітет над окупованими територіями та зберігає право на вступ до НАТО.

Водночас Путін нібито готовий обговорювати гарантії безпеки України за участю великих держав, хоча, за словами джерел Reuters, не зрозуміло, як це працюватиме.

Джерела агентства також зауважили: Путін розуміє, що Росія має перевагу на полі бою, і тому може прагнути до захоплення нових територій.

"Апетит приходить під час їжі", - сказав один зі співрозмовників Reuters.

Інше джерело заявило, що подальші дії Москви залежатимуть від сили України - якщо російська армія зіткнеться з жорстким опором, наступ може припинитися. Але якщо серйозного опору не буде, то "завоює ще й Дніпропетровщину, Сумщину і Харківщину".

Одне з джерел Reuters зазначило, що у Трампа мало важелів впливу на президента Росії.

"Путін розуміє, що Трамп - непередбачувана людина, яка може робити неприємні вчинки. І він маневрує, щоб не викликати в нього занадто сильного роздратування", - додав співрозмовник агентства.

Однак, на думку співрозмовників Reuters, криза лише поглибиться.

"Конфлікт триватиме. І він може вийти на новий рівень - не лише для України, а й для світу, враховуючи, що йдеться про дві ядерні держави".