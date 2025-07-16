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АНАЛІТИКА

США та Європа поставили дедлайн Ірану для ядерної угоди, - Axios

 

США та Європа постачили дедлайн для укладення ядерної угоди Іраном. Інакше на Тегеран чекають жорсткі санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як зазначили джерела видання, державний секретар США Марко Рубіо та міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії під час телефонної розмови в понеділок, 14 липня, домовилися встановити кінець серпня як фактичний термін досягнення ядерної угоди з Іраном.

Якщо до цього терміну угоди не буде досягнуто, три європейські держави планують запустити механізм "snapback". Він автоматично відновить усі санкції Ради Безпеки ООН проти Ірану, які були скасовані згідно з угодою 2015 року.

Процес активації "snapback" триває 30 днів, і європейці хочуть завершити його до того, як Росія почне головування в Раді Безпеки ООН у жовтні.

Іран своєю чергою стверджу, що немає правових підстав для повторного запровадження санкцій, і у відповідь погрожує вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, ЄС, Іран
 

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