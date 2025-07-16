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АНАЛІТИКА

Трамп досі сподівається, що Путін хоче миру

 

Президент США заявив, що досі вважає - і водночас сподівається, - що російський лідер Путін справді хоче миру в Україні.

Про це глава Білого дому сказав журналістам в аеропорту Ендрюс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Він хоче миру, і я думаю, що він хоче, я сподіваюся, що він хоче. Ми скоро дізнаємося, і це має статися за термін до 50 днів», - зазначив Трамп, коли в нього спитали, що Путін каже йому під час телефонних розмов.

При цьому президент США заявив, що не мав спілкування з кремлівським очільником після того, як у понеділок оголосив про можливість введення санкцій проти Росії, якщо вона не піде на припинення війни в Україні.
Ключові теги: США, Росія
 

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