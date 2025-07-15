ОПЕК+ у червні видобувала на 11 тис. б/д менше за план, Казахстан - вище за квоту на 479 тис. б/д, РФ та Ірак - трохи нижче

Країни ОПЕК+, які беруть участь в угоді щодо обмеження нафтовидобутку, в червні збільшили видобуток нафти на 432 тис. барелів на добу - до 36,13 млн б/д, але це було нижче плану на 11 тис. б/д, свідчать дані щомісячного звіту ОПЕК.

Країни-учасниці з числа ОПЕК збільшили видобуток на 304 тис. б/д, до 21,81 млн б/д. Це виявилося вищим за дозволений рівень на 16 тис. б/д. Головний внесок у зростання видобутку зробила Саудівська Аравія, збільшивши його на 173 тис. б/д. При цьому королівство виробляло навіть нижче своєї квоти на 11 тис. б/д.

Дозволені рівні видобутку враховують обсяги компенсацій раніше недоскорочених обсягів за домовленістю восьми країн-добровольців (Росія, Саудівська Аравія, Ірак, Кувейт, Алжир, ОАЕ, Казахстан і Оман). Зараз регулюються лише їхні обсяги видобутку. Червень став другим місяцем прискореного втричі розгортання обмежень на 2,2 млн б/д, прийнятих цими учасницями.

Ірак, який систематично порушував свої зобов'язання, у червні вперше за борговий час видобував практично на рівні встановленої квоти. При цьому його видобуток до травня навіть зріс - на 11 тис. б/д.

Перевищила встановлену квоту Нігерія - на 47 тис. б/д, а також Габон - на 57 тис. б/д.

Серед країн, що не входять в ОПЕК, але беруть участь в угоді ОПЕК+, найбільше перевищив квоту знову Казахстан - на 479 тис. б/д. Нафтовиробництво в країні минулого місяця збільшилося на 64 тис. б/д - майже до 1,85 млн б/д.

Росія минулого місяця збільшила видобуток на 41 тис. б/д, до 9,025 млн б/д, при цьому це було на 25 тис. б/д нижче за квоту.

Значно нижче своїх квот, як і раніше, видобувають Мексика (на 311 тис. б/д), Азербайджан (на 87 тис. б/д менше), Малайзія (на 51 тис. б/д), Судан (на 39 тис. б/д менше разом).

Загалом країни не-ОПЕК у червні збільшили видобуток до травня на 129 тис. б/д - до 14,35 млн б/д, що на 27 тис. б/д нижче за їхню загальну квоту.

Весь ОПЕК+, включно з Іраном, Венесуелою і Лівією, які не беруть участі в угоді, в червні збільшив видобуток на 349 тис. б/д - до 41,56 млн б/д.