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ЄЦБ перевірить стійкість банків до геополітичних потрясінь
16:53 15.07.2025 |
Європейський центральний банк (ЄЦБ) перевірить стійкість банків до геополітичних ризиків, запропонувавши їм самостійно розробити сценарії, за яких вони можуть втратити значну частину свого капіталу.
ЄЦБ неодноразово зазначав, що геополітичні чинники є однією з найбільших загроз для банків єврозони. Серед них - конфлікти в Україні та на Близькому Сході, а також торговельна війна, ініційована президентом США Дональдом Трампом.
"Тематичний стрес-тест 2026 року буде продовженням стрес-тесту поточного року, - сказала глава напрямку банківського нагляду в ЄЦБ Клаудіа Бух, виступаючи в Європейському парламенті. - Ми запропонуємо банкам розробити сценарії геополітичних ризиків, здатні серйозно вплинути на їхню платоспроможність".
ЄЦБ проводить тематичні перевірки стану банківського сектору єврозони раз на два роки - тоді, коли не проводяться загальні стрес-тести Європейської служби банківського нагляду (EBA).
Остання з перевірок ЄЦБ, проведена 2024 року, була присвячена питанням кібербезпеки.
Результати стрес-тесту EBA, у межах якого, крім іншого, розглядали наслідки запровадження мит на імпорт у США, буде оприлюднено на початку серпня.
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