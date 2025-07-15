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АНАЛІТИКА

ЄЦБ перевірить стійкість банків до геополітичних потрясінь

 

Європейський центральний банк (ЄЦБ) перевірить стійкість банків до геополітичних ризиків, запропонувавши їм самостійно розробити сценарії, за яких вони можуть втратити значну частину свого капіталу.

ЄЦБ неодноразово зазначав, що геополітичні чинники є однією з найбільших загроз для банків єврозони. Серед них - конфлікти в Україні та на Близькому Сході, а також торговельна війна, ініційована президентом США Дональдом Трампом.

"Тематичний стрес-тест 2026 року буде продовженням стрес-тесту поточного року, - сказала глава напрямку банківського нагляду в ЄЦБ Клаудіа Бух, виступаючи в Європейському парламенті. - Ми запропонуємо банкам розробити сценарії геополітичних ризиків, здатні серйозно вплинути на їхню платоспроможність".

ЄЦБ проводить тематичні перевірки стану банківського сектору єврозони раз на два роки - тоді, коли не проводяться загальні стрес-тести Європейської служби банківського нагляду (EBA).

Остання з перевірок ЄЦБ, проведена 2024 року, була присвячена питанням кібербезпеки.

Результати стрес-тесту EBA, у межах якого, крім іншого, розглядали наслідки запровадження мит на імпорт у США, буде оприлюднено на початку серпня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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