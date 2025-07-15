The Guardian: Один із найбільших портів світу перетворився на автопарк через мита Трампа

Один із найбільших портів світу - бельгійський Антверпен-Брюгге - перетворився на гігантський автопарк із тисячами легковиків, фургонів, вантажівок і тракторів, які мали бути доставлені до США. Про це пише The Guardian.

Автомобілі простоюють через торговельну війну, яку президент США Дональд Трамп розпочав проти країн-членів Європейського Союзу.

З квітня 2025 року для більшості європейських авто діє додаткове мито 25%, що підвищує їх вартість у США на десятки тисяч доларів.

За перше півріччя 2025 року експорт нових легкових авто і фургонів із порту Антверпен-Брюгге до США впав на 15,9%. Різке падіння почалося з травня - одразу після анонсу тарифів "Дня визволення".

Експорт вантажівок і великої спецтехніки (трактори, будівельні машини) з порту знизився ще більше - на 31,5%.

У порту визнають, що перспективи на другу половину року залишаються невизначеними і все залежить від того, чи вдасться до 1 серпня досягти торговельної угоди між ЄС і США.

Європейські автовиробники - від Volkswagen до Volvo - сподівалися, що домовленості буде досягнуто ще минулого тижня.

Порт Антверпен-Брюгге у 2024 році відправив понад 3 млн авто у всьому світі.

Представник порту Джастін Еткін зазначив, що на відміну від пандемії чи Брекзиту, тарифні обмеження стали "несподіваним шоком" для галузі.

Крім того, ситуацію ускладнюють глобальні логістичні проблеми. Через конфлікт у Червоному морі та зростання розміру суден контейнери залишаються у порту до восьми днів, хоча раніше їх обробляли за п'ять.