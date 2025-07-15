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Rheinmetall створила димову систему захисту техніки від дронів
15:47 15.07.2025 |
Як повідомляє портал EDR Magazine, німецька компанія Rheinmetall розробила нову систему димових гранатометів ROSY VL, здатну забезпечити захист техніки від ударних дронів. Система була представлена на заході Rheinmetall Mobility Days 2025 у Відні.
ROSY VL - це вертикальний варіант попередньої системи ROSY, що складається з десяти пускових установок, які формують пірамідальну структуру димової завіси. Існують 3 варіанти установок - 1М, 2М та 3М - що відрізняються кількістю модулів, яку можна інтегрувати у систему. Кожен модуль призначений для розміщення п'яти 40-мм димових гранат, що дозволяє адаптувати конфігурацію до конкретних потреб техніки або завдань.
При загрозі з неба система випускає гранати на висоту близько 25 метрів над транспортним засобом. Такий димовий екран у візуальному та інфрачервоному діапазонах порушує наведення дронів, даючи машині змогу змінити позицію.
Гранати містять 140 грамів червоного фосфору та активуються через пів секунди після запуску. Повна завіса формується за 1,5 секунди і триває понад 20 секунд.
Система інтегрується через ручний блок управління, який може одночасно керувати чотирма пусковими установками. ROSY VL підтримує автоматичне спрацювання завдяки підключенню до датчиків загроз, а також може монтуватися на техніку стаціонарно чи через знімне кріплення.
Нова розробка Rheinmetall стала відповіддю на збільшення небезпеки з повітря, зокрема атак з верхньої півсфери, де традиційні засоби захисту менш ефективні.
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