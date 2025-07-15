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Німеччина розглядає купівлю мобільних пускових для ракет Tomahawk
14:32 15.07.2025 |
Німеччина розглядає можливість закупівлі у США мобільних пускових установок Typhon, які можуть запускати далекобійні крилаті ракети Tomahawk.
Про це під час візиту до Вашингтона розповів журналістам міністр оборони країни Борис Пісторіус, повідомляє "Мілітарний".
Він зазначив, що ці системи будуть використовуватися для стримування.
«Простіше кажучи, це наземні пускові установки, за допомогою яких можна запускати різні керовані ракети на різні відстані», - заявив Пісторіус.
Американські крилаті ракети Tomahawk, якими оснащуються пускові установки Typhon, з території Німеччини можуть досягати цілей у Росії.
Однак міністр оборони ФРН підкреслив, що в разі закупівлі, вони служитимуть виключно для стримування.
За словами Пісторіуса, рішення про купівлю ще не прийнято. Німеччина лише висловила зацікавленість у цій зброї. США зараз вивчають, чи готові вони здійснити поставку цих систем.
MRC Typhon
Пускові установки ракетного комплексу MRC Typhon є розвитком корабельних вертикальних пускових установок Mk41, які були адаптовані для наземних пусків. Завдяки габаритам, ідентичним стандартному 40-футовому морському контейнеру, вони можуть транспортуватися звичайними вантажівками.
Кожна пускова містить чотири комірки, в яких можуть розміщуватися наявні типи корабельних ракет: дозвукові крилаті ракети Tomahawk для ударів по наземних цілях або зенітні ракети великої дальності SM-6, здатні перехоплювати повітряні та балістичні об'єкти.
У квітні цього року стало відомо, що американська компанія Lockheed Martin веде попередні переговори з промисловістю Японії щодо передачі технологій для запуску ліцензійного виробництва контейнерних пускових установок комплексу MRC Typhon.
У разі розгортання у Японії в зону ураження ракетного комплексу потрапить Тайвань та частина Південно-Китайського моря.
У 2024 році Японія підписала контракт на поставку 200 крилатих ракет Tomahawk Block 4, перші з яких, за умовами контракту, мали надійти вже у 2025 році.
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