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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Данії розповів, що технічні деталі купівлі зброї у США для України ще не погоджені

 

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен розповів, що технічні нюанси того, як саме європейські союзники будуть оплачувати надання Україні американської зброї, ще потрібно узгодити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ 15 липня.

Расмуссен назвав "дуже важливими" понеділкові анонси президента США дуже важливими - і задекларовану готовність надавати Україні зброю, і готовність вдарити санкціями по Росії і її торгових партнерах.

Його запитали, як розуміти анонсовану домовленість про співпрацю США і решти союзників НАТО щодо зброї для України, і як саме це має відбуватися - зокрема у випадку з Данією.

Расмуссен зауважив, що деякої потрібної Україні зброї Данія просто не має - зокрема, американських систем Patriot, тож про надання зі своїх запасів тут не може йтися.

"Це буде про гроші. Нам потрібно пропрацювати деталі. Це може виглядати так, що Україна купує самостійно, а потім ми підтримуємо Україну, або ж ми будемо напряму платити США", - пояснив він.

"Але набагато важливіше, що тепер ми бачимо готовність з боку США надати цю настільки потрібну зброю", - додав міністр.

Нагадаємо, у понеділок президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками. Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

За даними ЗМІ, ці оголошення викликали неоднозначну реакцію серед його прибічників, зокрема у колах радикальних трампістів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після анонсів Трампа щодо зброї для України заявив, що Німеччина "відіграє вирішальну роль".
Ключові теги: Данія, США
 

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