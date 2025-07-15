Літаки Boeing, бурбон і авто: ЄС підготував другий список мит проти США на $84 млрд

Європейський Союз підготував другий список товарів зі США, на які можуть бути запроваджені мита у відповідь на торговельну політику Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.

Ці заходи можуть бути застосовані у разі, якщо США таки введуть анонсоване мито 30% на європейські товари з 1 серпня.

В оновленому другому пакеті контрзаходів ЄС розміщений список продукції на суму 72 млрд євро ($84 млрд), з яких:

понад 65 млрд - промислові товари:

* літаки (зокрема Boeing) - майже 11 млрд євро;

* промислове обладнання - 9,4 млрд євро;

* автомобілі - 8 млрд євро.

близько 6 млрд євро - агропродукція:

* фрукти та овочі - 2 млрд євро;

* алкогольні напої (зокрема бурбон) - 1,2 млрд євро.

Цей список замінив попередній перелік на 95 млрд євро, який був скорочений після консультацій із бізнесом та урядами країн-членів ЄС.

Ширший пакет також включає високоточне обладнання та інструменти (майже 5 млрд євро), іграшки (понад 500 млн євро), спортивне знаряддя (близько 300 млн євро) та музичні інструменти (близько 200 млн євро).

Єврокомісія підкреслила, що підбирала товари з урахуванням того, наскільки їх легко замінити альтернативними постачальниками, а також чи є ризик, що американські виробники вийдуть із європейського ринку.