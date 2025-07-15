Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Літаки Boeing, бурбон і авто: ЄС підготував другий список мит проти США на $84 млрд

 

Європейський Союз підготував другий список товарів зі США, на які можуть бути запроваджені мита у відповідь на торговельну політику Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg.

Ці заходи можуть бути застосовані у разі, якщо США таки введуть анонсоване мито 30% на європейські товари з 1 серпня.

В оновленому другому пакеті контрзаходів ЄС розміщений список продукції на суму 72 млрд євро ($84 млрд), з яких:

понад 65 млрд - промислові товари:

* літаки (зокрема Boeing) - майже 11 млрд євро;
* промислове обладнання - 9,4 млрд євро;
* автомобілі - 8 млрд євро.

близько 6 млрд євро - агропродукція:

* фрукти та овочі - 2 млрд євро;
* алкогольні напої (зокрема бурбон) - 1,2 млрд євро.

Цей список замінив попередній перелік на 95 млрд євро, який був скорочений після консультацій із бізнесом та урядами країн-членів ЄС.

Ширший пакет також включає високоточне обладнання та інструменти (майже 5 млрд євро), іграшки (понад 500 млн євро), спортивне знаряддя (близько 300 млн євро) та музичні інструменти (близько 200 млн євро).

Єврокомісія підкреслила, що підбирала товари з урахуванням того, наскільки їх легко замінити альтернативними постачальниками, а також чи є ризик, що американські виробники вийдуть із європейського ринку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8355
  0,0513
 0,12
EUR
 1
 48,8973
  0,0557
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4122  0,03 0,07 41,9863  0,02 0,05
EUR 48,5933  0,05 0,11 49,2593  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,02 0,06 41,8450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес