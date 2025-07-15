Китай вважає, що санкційний тиск на Росію не здатний зупинити війну в Україні

Китай вважає, що посилення антиросійських санкцій Сполученими Штатами не сприяє врегулюванню «українського конфлікту», його вирішення можливо досягнути лише шляхом діалогу та переговорів.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, коментуючи пропозицію американського сенатора Ліндсі Грема встановити 500% мито проти Росії та її партнерів, передає кореспондент Укрінформу.

«Китай виступає рішуче проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій та юрисдикції «довгої руки» (запровадження однією країною санкцій проти іншої на основі власного законодавства - ред.), тарифні війни і тиск не допоможуть вирішенню проблеми», - сказав Лінь.

«Ми вважаємо, що діалог та переговори - єдиний шлях до врегулювання «української кризи» (так у КНР називають російську війну проти України - ред.)», - додав він.

Речник зовнішньополітичного відомства традиційно повторив, що Пекін завжди займав чітку та однозначну позицію в українському питанні.

«Сподіваємося, що всі сторони сприятимуть створенню сприятливої атмосфери для політичного врегулювання «української кризи», створять необхідні умови та будуть робити більше конструктивних кроків для примирення і сприяння переговорам», - зазначив китайський дипломат.

Пекін декларує нейтралітет стосовно російсько-української війни, утримується від визначення агресора і жертви та продовжує робити загальні заяви про необхідність переговорів, уникаючи відповідей на питання, як вести перемовини з Росією, режим якої демонструє повну відсутність зацікавленості в припиненні вогню та мирних переговорах і лише посилює масовані обстріли України.