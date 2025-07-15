Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

NVIDIA готується відновити продажі чипів до Китаю після регуляторних змін

 

Після кількох місяців невизначеності NVIDIA оголосила про подачу заявок на відновлення продажів своїх чипів H20 до Китаю. Це стало можливим після того, як адміністрація Трампа тимчасово обмежила експорт, а потім несподівано змінила своє рішення.

За словами компанії, вона очікує швидкого отримання ліцензій від уряду США та планує незабаром почати постачання. Одночасно NVIDIA представила новий чип RTX Pro, створений спеціально для китайського ринку. Компанія підкреслює, що він повністю відповідає чинним правилам і добре підходить для цифрових фабрик і логістичних систем.

Чип H20 має ключове значення в технологічному протистоянні між США та Китаєм. Хоч він і не є найпотужнішим у лінійці NVIDIA, це найкращий процесор, який компанія має право продавати до Китаю відповідно до експортного контролю. Його використовують для запуску ШІ-моделей. У першому кварталі 2025 року китайські гіганти, включаючи ByteDance, Alibaba та Tencent, активно скуповували ці чипи, очікуючи посилення санкцій.

У квітні США запровадили обмеження на H20 через перевищення певних технічних показників, що могло б коштувати NVIDIA до $16 мільярдів. Але незабаром після того, як CEO NVIDIA Дженсен Хуанг відвідав вечерю в резиденції Трампа Мар-а-Лаго, адміністрація змінила свою позицію. ЗМІ повідомляють, що Білий дім пішов на поступки після обіцянки NVIDIA інвестувати до $500 мільярдів у ШІ-сервери в США протягом наступних чотирьох років.

Такі коливання в політиці викликають занепокоєння в Конгресі, оскільки це може послабити спроби США стримувати розвиток ШІ в Китаї.

Нагадаємо, нещодавно NVIDIA стала найдорожчою компанією в історії, досягнувши $4 трлн ринкової вартості.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: NVIDIA, США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8355
  0,0513
 0,12
EUR
 1
 48,8973
  0,0557
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4122  0,03 0,07 41,9863  0,02 0,05
EUR 48,5933  0,05 0,11 49,2593  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,02 0,06 41,8450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес