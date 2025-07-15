Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада ЄС погодила санкції проти проросійських політиків та організацій у Молдові

 

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС на засіданні 15 липня погодили нові санкції проти проросійських політиків та організації у Молдові.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Невдовзі після початку засідання Джозвяк написав, що європейські міністри закордонних справ щойно погодили останній пакет санкцій проти проросійських політиків та організацій з Молдови.

Напередодні він повідомляв, що у списках має бути сім фізичних осіб і три юридичні особи, причетних до дестабілізації Молдови в інтересах РФ. Поки невідомо, про кого йдеться та чи затвердили список у незмінному вигляді.

Як відомо, також є сподівання, що міністри зможуть погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Перед засіданням головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі до цього" і вона має надію, що рішення буде ухвалено сьогодні.

Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.

Втім, у понеділок Фіцо натякнув, що Словаччина цього тижня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8355
  0,0513
 0,12
EUR
 1
 48,8973
  0,0557
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4122  0,03 0,07 41,9863  0,02 0,05
EUR 48,5933  0,05 0,11 49,2593  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8350  0,02 0,06 41,8450  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес