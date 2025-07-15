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Рада ЄС погодила санкції проти проросійських політиків та організацій у Молдові
12:23 15.07.2025 |
Міністри закордонних справ країн-членів ЄС на засіданні 15 липня погодили нові санкції проти проросійських політиків та організації у Молдові.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".
Невдовзі після початку засідання Джозвяк написав, що європейські міністри закордонних справ щойно погодили останній пакет санкцій проти проросійських політиків та організацій з Молдови.
Напередодні він повідомляв, що у списках має бути сім фізичних осіб і три юридичні особи, причетних до дестабілізації Молдови в інтересах РФ. Поки невідомо, про кого йдеться та чи затвердили список у незмінному вигляді.
Як відомо, також є сподівання, що міністри зможуть погодити 18-й пакет санкцій проти Росії. Перед засіданням головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що країни "дуже близькі до цього" і вона має надію, що рішення буде ухвалено сьогодні.
Словаччина досі блокувала нові санкції, вимагаючи гарантій від Єврокомісії, що вона не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році.
Втім, у понеділок Фіцо натякнув, що Словаччина цього тижня розблокує 18-й пакет санкцій ЄС.
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