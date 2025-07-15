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Сенат США поки не розглядатиме санкції щодо РФ
12:15 15.07.2025 |
Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун повідомив, що утримається від просування законопроєкту про санкції проти Росії та покупців її нафти і газу. Його заяву у понеділок, 14 липня, цитує Politico.
"Схоже, що зараз президент (США Дональд Трамп. - Ред.) спробує зробити дещо з цього самостійно. Якщо в якийсь момент президент вирішить, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні в цих переговорах для просування законопроєкту, тоді ми це зробимо. Ми будемо готові", - сказав Тун журналістам.
Напередодні Трамп дав Росії 50 днів для досягнення мирної угоди, інакше США введуть вторинні тарифи у розмірі 100 відсотків проти її торгових партнерів.
На думку Туна, погроза президента США означає, що Сенату не потрібно ухвалювати законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя.
"Ми докладемо всіх зусиль, щоб узгоджувати стратегії з Білим домом і, очевидно, з Палатою представників. Тож ми будемо готові до початку роботи в будь-який момент", - додав він.
Законопроєкт Грема-Блюменталя
50 законодавців на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем запропонували ввести нові санкції проти Росії у випадку зриву мирного процесу.
Крім того, законопроєкт передбачає запровадження вторинних тарифів у розмірі 500 відсотків щодо країн, які купують російські нафту, природний газ, уран, нафтопродукти або нафтохімічну продукцію.
Грем і Блюменталь у спільній заяві високо оцінили погрози Трампа Росії тарифами, а також його план продажу зброї Україні.
"Головним ударом, який призведе до припинення цієї війни, будуть тарифи проти таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, купуючи дешеву російську нафту та газ. Мета не в тому, щоб збільшити тарифи та санкції, а в тому, щоб спонукати Путіна сісти за стіл мирних переговорів", - цитує заяву Politico.
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