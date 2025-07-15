«Це експропріація»: Голова Euroclear проти нового плану ЄС з використання заморожених російських активів

Плани Європейського Союзу збільшити доходи від заморожених російських активів, вклавши їх у більш ризиковані інструменти, будуть рівносильні експропріації, заявили в Euroclear. В інтерв'ю Financial Times у вівторок гендиректорка депозитарію Валері Урбен попередила, що такі кроки спровокують Росію на агресивну відповідь та підірвуть позиції Euroclear.

"Якщо ви збільшуєте доходи, ви збільшуєте ризики. Хто нестиме цей ризик?" - сказала Урбен.

У Euroclear після запровадження санкції проти Росії були заморожені близько 191 мільярда євро російських державних активів. Доходи від цих активів реінвестуються переважно через центральні банки з низьким рівнем ризику. Країни G7 використовують ці доходи для забезпечення кредиту в $50 мільярдів для України.

У зв'язку зі зменшенням процентних ставок Європейського центрального банку доходи від російських активів теж почали зменшуватися, тому Єврокомісія розглядає можливість створення компанії спеціального призначення (SPV), куди переведуть російські активи для інвестування в більш прибуткові, але ризиковані інструменти.

Урбен попередила, що така схема створить багато ризиків для Euroclear.

"З юридичного погляду створення SPV означатиме експропріацію готівки Euroclear", - сказала вона.

Урбен вважає, що схема може бути життєздатною лише в тому випадку, якщо "у разі будь-якого звернення про реституцію від центрального банку Росії щодо зниклих активів, хтось покриє цю суму".

Euroclear вже отримала понад 100 позовів щодо заморожених російських активів, зокрема активів олігархів та інших підсанкційних осіб.

За даними джерел FT, близьких до депозитарію, Росія конфіскувала 33 мільярди євро активів клієнтів Euroclear у відповідь на санкції.