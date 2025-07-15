Скандал із субсидіями на електромобілі в Китаї: BYD і Chery безпідставно отримали мільйони від держави

Аудит китайської державної програми субсидування електромобілів виявив масштабні порушення. BYD і Chery отримали сотні мільйонів юанів, не відповідаючи умовам підтримки.

Перевірка охопила період з 2016 по 2020 рік і показала, що близько 864 млн юанів (приблизно 121 млн доларів) були виплачені автовиробникам необґрунтовано. Зокрема, Chery отримала 240 млн юанів (близько 33 млн доларів) за 8 860 автомобілів, які не відповідають вимогам для субсидування.

BYD, найбільший виробник електромобілів у Китаї, отримав 143 млн юанів (близько 20 млн доларів) лише за 4 900 автомобілів, які також не пройшли за критеріями. Наразі незрозуміло, чи зобов'язані компанії повернути ці кошти, чи їх буде вирахувано з наступних виплат.

Програма держпідтримки, що стартувала на початку 2010-х, передбачала виплати до 60 000 юанів (близько 8 400 доларів) на один електромобіль. Гроші перераховувалися безпосередньо виробникам, які могли знижувати роздрібні ціни. Однак уже у 2016 році влада повідомляла про масштабні махінації: десятки компаній отримали приблизно 9,3 млрд юанів (близько 1,3 млрд доларів) обманним шляхом.

Крім зловживань із субсидіями, китайські регулятори стурбовані й іншими сумнівними практиками. Виробників закликали припинити цінові війни та надування обсягів продажів. Один із поширених методів - постачання нових машин дилерам, які одразу реєструють їх, щоб виробник міг відзвітувати про продаж. Пізніше такі автомобілі з'являються на ринку як вживані без пробігу.