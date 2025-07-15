Politico: у Пентагоні перевіряють двох ключових помічників Гегсета

Два провідних слідчих органи Пентагону розслідують діяльність двох близьких помічників міністра оборони Піта Гегсета та їхню роль у суперечці навколо використання застосунку Signal для обговорення конфіденційної інформації.

Про це повідомили Politico три людини, знайомі з ходом розслідувань, передає "Європейська правда".

Офіс генерального інспектора Міністерства оборони вперше розпочав розслідування на початку квітня, щоб з'ясувати, чи порушив Гегсет стандарти відомства щодо обміну секретною інформацією, використовуючи комерційний застосунок для обміну повідомленнями для обговорення планів активних нападів в Ємені.

В рамках цього розслідування слідчі з'ясовують, чи допоміг старший помічник Гегсета Рікі Бурія створити незахищену інтернет-лінію, яка обходила протоколи безпеки відомства і дозволила Гегсету отримати доступ до Signal. Signal не схвалений для використання урядом при обговоренні секретної інформації з міркувань безпеки.

В рамках окремого розслідування, яке веде Управління спеціальних розслідувань ВПС США, федеральний правоохоронний орган у складі Пентагону, слідчі з'ясовують, чи міг Бурія бути джерелом витоку інформації, коли він був присутнім на секретних зустрічах як військовий помічник на початку цього року і мав доступ до пристроїв Гегсета.

За словами трьох осіб, слідчі Агентства ВПС, відомого як OSI, також хочуть знати, чи відвідував особистий адвокат глави Пентагону Тім Парлаторе, який є одним з головних радників Міноборони, зустрічі, на яких обговорювалася секретна інформація, що перевищує його рівень допуску, і яку роль він відігравав у розслідуванні витоку інформації. Раніше не повідомлялося про те, що розслідування Міноборони зосередилося на двох ключових помічниках Гегсета.

Розслідування дій Гегсета і його найближчого оточення може ще більше дестабілізувати ситуацію у вищих ешелонах Пентагону після того, як низка звільнень під час розслідування витоків інформації залишила міністра оборони без керівника апарату і головного радника з питань політики на кілька місяців.

Нагадаємо, у березні тодішній радник президента США з національної безпеки Майкл Волц випадково додав журналіста до групового чату Signal, де обговорювалися секретні плани щодо нападу в Ємені.

Унаслідок цього інциденту Волц був звільнений, а використання Signal у Білому домі обмежили.