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Китай уник різкого уповільнення економіки попри мита Трампа
11:48 15.07.2025 |
Економіка Китаю у другому кварталі 2025 року сповільнилася менше, ніж очікувалося, продемонструвавши стійкість до мит США, але слабкий внутрішній попит і зростання глобальних торговельних ризиків все ще загрожують Пекіну.
Про це повідомляє Reuters.
Завдяки політичній підтримці та торговельним перемирʼям між США і Китаєм, останньому вдалось уникнути різкого і значного економічного падіння.
Водночас інвестори готуються до слабшого другого півріччя, оскільки експорт втрачає імпульс, ціни продовжують падати, а споживча довіра залишається низькою. Китай планує економічне зростання на рівні 5% - ця мета під загрозою зважаючи на закріплену дефляцію та слабкий внутрішній попит.
За даними Національного бюро статистики КНР, у квітні-червні ВВП зріс на 1,1% у квартальному вимірі, порівняно з прогнозованим зростанням на 0,9% і приростом на 1,2% у попередньому кварталі. Пекін збільшив витрати на інфраструктуру та субсидії споживачам, а також пом'якшив монетарну політику.
Деякі аналітики вважають, що уряд може збільшити дефіцит бюджету, якщо зростання різко сповільниться.
Реакція ринку на ці дані була в основному стриманою: китайський індекс CSI300 знизився на 0,1%, а гонконгський індекс Hang Seng скоротив прибуток і зріс на 0,7%
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