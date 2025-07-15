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АНАЛІТИКА

Росія так і не навчилася робити електроніку для своїх літаків

 

Російським авіабудівникам не вдалося створити аналоги іноземних підшипників і електронної компонентної бази для літаків.

Про це пише The Moscow Times.

"Наші підшипники навіть близько не стоять із тими, які потрібні нашій промисловості... Друга больова точка - електронна компонентна база", - цитує видання гендиректора "Аерокомпозиту" Анатолія Гайданського. Компанія розробляє деталі для російстких пасажирських лайнерів МС-21.

За словами Гайданського, через санкції та відсутність власних компетенцій російські виробники змушені вдаватися до допомоги "дружніх" країн. "Так, усередині ми використовуємо деяку кількість компонентів іноземних, але саме проектування систем, сертифікація - це все російське", - уточнив він.

Гайданський додав, що створення власного літака стало "великим викликом" для Росії, оскільки напрацювання радянського авіабудування було втрачено ще в 1990-ті роки, а самі технології пішли далеко вперед.

За його словами, поблеми в галузі посилюються кадровим дефіцитом - рівень підготовки інженерів за останні роки став нижчим.

У січні глава "Ростеха" Сергій Чемезов повідомив про шосте перенесення старту серійного виробництва літака МС-21 - цього разу на 2026 рік, нагадує The Moscow Times. При чому серійне виробництво росіяни збиралися запустити в 2016 році

У 2025-му конвеєр налагодити не вдасться, оскільки ще не було проведено всі сертифікаційні випробування.

Згідно з комплексною програмою розвитку авіагалузі до 2030 року, перші дев'ять МС-21 мали передати авіакомпаніям ще у вересні-грудні 2025 року. У 2026-му перевізники могли розраховувати на 31 літак, а всього до 2030 року включно їм обіцяли 270. Спочатку серійне виробництво МС-21 збиралися запустити в 2016 році.

"Розробкою "наступника" Ту-154 займається ПАТ "Яковлєв", що входить в Об'єднану авіабудівну корпорацію (ОАК, структура "Ростеха"). Спочатку лайнер створювали в міжнародній кооперації, однак після введення санкцій за вторгнення Росії в Україну іноземні партнери вийшли з проєкту, що призвело до необхідності імпортозаміщення систем і комплектуючих", - говориться у публікації.

"У грудні стало відомо, що план випуску двигунів для МС-21 було урізано. Нова версія передбачає, що у 2025 році буде вироблено сім ПД-14, а у 2026 році - 28, тоді як у попередній ці цифри були в рази вищими: 30 і 48 ПД-14 відповідно", - зазначає видання.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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