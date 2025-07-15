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АНАЛІТИКА

Уряд Трампа скасував легальний статус майже для 12 тисяч біженців з Афганістану

 

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про скасування майже для 12 тисяч біженців з Афганістану статусу TPS, який дозволяв їм легально працювати у Штатах без ризику депортації.

Про це повідомляє AP, передає Укрінформ.

«Термін дії тимчасових заходів, які дозволяли майже 12 тисячам афганців працювати у США та бути захищеними від депортації, спливає в понеділок в рамках намагань адміністрації Трампа збільшити кількість осіб, які підлягають депортації з країни», - зазначається в повідомленні.

Як зазначається, під захистом TPS перебуває відносно небагато афганців у порівнянні із загальною кількістю (180 тисяч) громадян Афганістану, які втекли зі своєї країни після приходу до влади Талібану в 2021 році.

Таким чином, в уряді Трампа реалізували наміри, про які говорили ще в травні. При цьому міністерство обґрунтувало своє рішення тим, що, мовляв, ситуація в Афганістані покращується.

Нагадаємо, TPS (Тимчасовий захищений статус) може бути наданий міністром внутрішньої безпеки людям різних національностей, які перебувають у США. Таких осіб не можна депортувати, крім того, вони мають право легально працювати. Але цей механізм не передбачає можливості для біженців отримати громадянство США.

Наразі у Сполучених Штатах перебуває близько 100 тисяч українців, які отримали статус TPS після того, як мусили виїхати з нашої країни внаслідок агресії РФ.
 

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