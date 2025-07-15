Фінансові новини
- |
- 15.07.25
- |
- 09:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Суд у США дозволив Трампу розпустити одне з міністерств
09:29 15.07.2025 |
Верховний суд дозволив президенту США Дональду Трампу реалізувати план з масових звільнень у Міністерстві освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
План із розпуску міністерства раніше було заблоковано. 14 липня Верховний суд скасував рішення суду нижчої інстанції, дозволивши адміністрації Трампа відновити масові звільнення.
Як відреагували у США
Ліберальна юридична група "Демократія вперед", що представляє шкільні округи та профспілки, оголосила, що рішення суду "завдало нищівного удару по обіцянці країни забезпечити державну освіту для всіх дітей".
"Ми будемо активно використовувати всі законні можливості в міру розвитку цієї справи, щоб гарантувати, що всі діти в цій країні матимуть доступ до освіти, на яку вони заслуговують", - сказала глава групи Скай Перріман.
Суддя Верховного суду Соня Сотомайор вважає, що її колеги ухвалили "невиправдане" рішення. За її словами, якщо Трампу дозволять знищити міністерство, то це "принесе незліченну шкоду".
Коли було створено міністерство
Міністерство освіти було створено Конгресом у 1979 році. Воно займається здебільшого адмініструванням кредитів на навчання в коледжах, відстеженням успішності учнів і забезпеченням дотримання громадянських прав у школах.
Також воно надає федеральне фінансування нужденним округам і надає допомогу учням з обмеженими можливостями.
У березні Трамп підписав указ про ліквідацію Міністерства освіти. Це було однією з його передвиборчих обіцянок. Постанова передбачає, що міністр Лінда Макмен передасть повноваження відомства штатам і місцевим громадам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|WP: Трамп питав Зеленського, чому Україна не б'є по Москві. Той відповів: Вдаримо, якщо дасте зброю
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський аноснував призначення Дениса Шмигаля міністром оборони
|ЗМІ: Союзники по НАТО закуплять у США для України озброєння на близько $10 млрд
|Трамп заявив, що до 17 систем Patriot готують до відправлення в Україну
|Трамп заявляє, що введе 100% мита для Росії, якщо протягом 50 днів не буде укладено угоду про припинення вогню
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Уряд Трампа скасував легальний статус майже для 12 тисяч біженців з Афганістану
|Суд у США дозволив Трампу розпустити одне з міністерств
|Трамп збирається «приземлити» дрони іноземного виробництва: готуються нові обмеження
|Після заяви Трампа у Швеції заявили, що сприятимуть «швидким і суттєвим» поставкам зброї в Україну
|Посол США при НАТО – Путіну: якщо ви хочете війни, ми озброїмо Україну
|Рубіо підтвердив європейським колегам, що Трамп прагне миру в Україні шляхом переговорів
|WP: Трамп питав Зеленського, чому Україна не б'є по Москві. Той відповів: Вдаримо, якщо дасте зброю
Бізнес
|BYD додала автоматичне паркування 4 рівня в систему God's Eye і пообіцяла компенсувати збитки в разі ДТП
|ШІ-регулювання: IT-компанії створили в Україні спеціальну організацію
|Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink
|Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
|Вміє шепотіти, зіштовхувати чорні діри і створювати ігри - xAI представила Grok 4
|Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн