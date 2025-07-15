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Трамп збирається «приземлити» дрони іноземного виробництва: готуються нові обмеження
09:26 15.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп продовжує посилювати тарифну політику. Наразі він шукає підстави для запровадження додаткових мит.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вloomberg.
Міністерство торгівлі оголосило про початок масштабного розслідування щодо імпорту дронів, комплектуючих до них та полікремнію - ключового матеріалу для виробництва сонячних панелей. Розслідування може стати підставою для запровадження додаткових мит.
Що саме розслідують
Розслідування стартувало 1 липня 2025 року відповідно до статті 232 Закону про розширення торгівлі. Згідно з цією статтею, президент має право встановлювати спеціальні тарифи, якщо буде доведено, що імпорт певної продукції загрожує національній безпеці.
Зокрема, увага прикута до імпорту «систем безпілотної авіації та їхніх деталей і компонентів». Другий напрямок розслідування стосується полікремнію та похідних продуктів, що використовуються в сонячній енергетиці.
Коли будуть результати
За законом, Міністерство торгівлі США має надати підсумковий звіт за результатами розслідування протягом 270 днів. Якщо буде встановлено, що імпорт розглянутих товарів дійсно становить загрозу, Трамп зможе запровадити нові тарифи.
Частина масштабнішої тарифної стратегії
Це розслідування - ще один крок у межах активної тарифної політики Трампа. Раніше вже було оголошено розслідування щодо імпорту міді та фармацевтичної продукції, а також введено тарифи на сталь і алюміній за цією ж статтею.
Крім того, президент анонсував запровадження низки індивідуальних мит для окремих країн, які мають набути чинності з 1 серпня. Ці кроки викликали значне занепокоєння на фінансових ринках: інвестори бояться нового витка торговельної війни, що може спровокувати глобальне економічне уповільнення.
Що каже Трамп
Дональд Трамп у своїх заявах наголосив, що США «ледь розпочали» тарифну кампанію. За його словами, введені раніше мита на автомобілі та сталь вже принесли державному бюджету понад $188 мільярдів доходів.
Утім, експерти застерігають, що агресивна тарифна політика може не лише наповнити бюджет, але й погіршити відносини США з ключовими торговельними партнерами та створити нові виклики для американського бізнесу.
Нагадаємо, днями глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розробив контрзаходи у зв'язку з новими тарифами Трампа. Однак їх впровадження буде призупинено до серпня, оскільки блок все ж таки прагне торговельної угоди зі США.
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