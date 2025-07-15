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Рубіо підтвердив європейським колегам, що Трамп прагне миру в Україні шляхом переговорів
08:56 15.07.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо провів розмову з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Британії стосовно війни, розв'язаної РФ проти України.
Про це повідомляє речниця Держдепу Теммі Брюс, передає Укрінформ.
За її словами, у понеділок Рубіо провів переговори з главами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії у межах так званої Трансатлантичної четвірки. Розмова, зокрема, стосувалася зміцнення стабільності на Близькому Сході, а також недопущення розробки й отримання Іраном ядерної зброї.
«Щодо війни між Росією та Україною, держсекретар підкреслив, що пріоритетом президента Трампа залишається закінчення війни через досягнення стійкого мирного врегулювання шляхом переговорів», - зазначила речниця.
Нагадаємо, раніше Трамп домагався негайного беззастережного припинення вогню, яке дало б можливість досягнути тривалого мирного врегулювання.
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