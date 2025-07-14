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Шмигаль анонсував «роумінговий безвіз» з ЄС з 2026 року
17:40 14.07.2025 |
Уряд України схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінга. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів у понеділок, 14 липня.
"Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу", - повідомив він. Шмигаль нагадав, що Європейська Комісія уже погодила надання Україні так званого "роумінгового безвізу" - приєднання до політики Roam like at Home.
Очікується, що з 1 січня 2026 року українські громадяни зможуть користуватися домашніми тарифами мобільного зв'язку - дзвонити, надсилати SMS та передавати дані - у країнах ЄС без додаткових витрат, а європейські абоненти - на тих самих умовах в Україні.
Угода, раніше запропонована Єврокомісією, також гарантує, що споживачі мають право на таку ж якість і швидкість мобільної мережі, що і вдома, і що доступ до екстрених служб є безкоштовним.
Інтеграція України в роумінговий простір ЄС
Нагадаємо, що Комітет асоціації Україна-ЄС ухвалив пропозицію ЄК про приєднання Києва до європейських правил щодо роумінгу ще у 2023 році. Відтоді Україна повинна була повністю привести своє законодавства у відповідність до законодавства ЄС.
Тим часом до 31 грудня 2025 року діятиме угода між Європейським Союзом та українськими операторами зв'язку про пільговий роумінг. Вона забезпечить, щоб європейці та українці продовжували користуватися перевагами спільної роумінгової зони, поки Україна не приєднається до зони роумінгу ЄС.
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