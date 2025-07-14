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АНАЛІТИКА

В Іспанії затримали сина віцепрезидента держкорпорації РФ за відмивання грошей

 

Іспанська поліція заарештувала Дмитра Артякова - старшого сина віцепрезидента держкорпорації "Ростех" і колишнього губернатора Самарської області Володимира Артякова.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на OCCRP.

Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в північно-східній Іспанії.

Артякова затримали в суботу у своєму будинку в Жироні в рамках розслідування, яке веде іспанська Антикорупційна прокуратура. Розслідування координується Національною судовою палатою - вищою інстанцією у кримінальних справах в Іспанії.

З 2022 року Артяков перебуває під персональними санкціями України, США і Канади, але не Євросоюзу. Це дозволяє йому легально перебувати в Іспанії та володіти нерухомістю на її території.

За версією слідства, Артяков у період з 2005 по 2008 рік придбав 8 об'єктів нерухомості в прибережному місті Кастель-Платжа-д'Аро.

Джерелом коштів, як передбачається, стали капітали, пов'язані зі схемою "пральні "Трійки Діалог" - масштабної міжнародної мережі з відмивання грошей, що давала змогу виводити мільярди доларів із Росії через офшори.

Спочатку нерухомість була куплена за 14 млн євро бабусею Артякова - Ганною Курепіною.

У 2014 році, згідно з матеріалами суду, вона перепродала ці об'єкти своєму онукові за 10 млн євро.

Слідчі вважають, що Курепіна виступала як підставна особа: вона отримала щонайменше 14 млн євро від офшорної компанії Delco Networks, пов'язаної з мережею "пральні".

Вона отримала близько 20 переказів, оформлених як позики, які так і не були повернуті.

Іспанська влада розглядає об'єкти нерухомості в Жироні та супутні фінансові потоки як частину ширшої схеми відмивання коштів.

За матеріалами: Економічна правда
 

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