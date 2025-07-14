Мерц назвав нові тарифи США «нищівним ударом» по Німеччині

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що якщо президент США Дональд Трамп запровадить 30-відсоткові мита, це стане "нищівним ударом" по економіці Німеччини, якщо в найближчі тижні не буде знайдено рішення торгової суперечки.

Заяву очільника німецького уряду наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

В ЄС заявили, що не будуть застосовувати свої контрзаходи проти США, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.

Якщо ж тарифи все ж почнуть діяти з 1 серпня, уряд Німеччини може бути змушений відкласти частину своїх економічних заходів, розповів Мерц.

"Це затьмарить все і завдасть нищівного удару по німецькій експортній промисловості", - сказав він.

Мерц зазначив, що він тісно співпрацює з іншими лідерами ЄС, щоб не допустити запровадження мит такого масштабу.

"Для цього потрібні дві речі: єдність в Європейському Союзі та хороші комунікації з американським президентом", - додав канцлер.

На запитання, чи підтримує Німеччина європейські контрзаходи проти США, Мерц відповів: "Так, але не раніше 1 серпня".

Канцлер заявив, що протягом вихідних інтенсивно обговорював це питання з президентом Франції Емманюелем Макроном і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також у п'ятницю провів телефонну розмову з Трампом.

"Ми хочемо використати цей час, ці два з половиною тижні до серпня, щоб знайти рішення. Я дійсно відданий цій справі", - підкреслив Мерц.

Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.