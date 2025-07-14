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Мерц назвав нові тарифи США «нищівним ударом» по Німеччині
16:48 14.07.2025 |
Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що якщо президент США Дональд Трамп запровадить 30-відсоткові мита, це стане "нищівним ударом" по економіці Німеччини, якщо в найближчі тижні не буде знайдено рішення торгової суперечки.
Заяву очільника німецького уряду наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
В ЄС заявили, що не будуть застосовувати свої контрзаходи проти США, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.
Якщо ж тарифи все ж почнуть діяти з 1 серпня, уряд Німеччини може бути змушений відкласти частину своїх економічних заходів, розповів Мерц.
"Це затьмарить все і завдасть нищівного удару по німецькій експортній промисловості", - сказав він.
Мерц зазначив, що він тісно співпрацює з іншими лідерами ЄС, щоб не допустити запровадження мит такого масштабу.
"Для цього потрібні дві речі: єдність в Європейському Союзі та хороші комунікації з американським президентом", - додав канцлер.
На запитання, чи підтримує Німеччина європейські контрзаходи проти США, Мерц відповів: "Так, але не раніше 1 серпня".
Канцлер заявив, що протягом вихідних інтенсивно обговорював це питання з президентом Франції Емманюелем Макроном і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також у п'ятницю провів телефонну розмову з Трампом.
"Ми хочемо використати цей час, ці два з половиною тижні до серпня, щоб знайти рішення. Я дійсно відданий цій справі", - підкреслив Мерц.
Нагадаємо, 12 липня президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти мита у розмірі 30%.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після цього заявила, що ЄС підготував контрзаходи, але не буде їх застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.
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