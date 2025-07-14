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Єврокомісар: нові мита Трампа фактично унеможливлюють взаємну торгівлю
16:43 14.07.2025 |
Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович різко висловився про анонсовані американським президентом Дональдом Трампом тарифи, заявивши, що вони фактично унеможливлюють торгівлю між ЄС і США.
Заяву єврокомісара наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
Трамп оголосив, що з 1 серпня для імпорту з країн ЄС та Мексики почнуть діяти 30-відсоткові мита.
В ЄС підготували свої контрзаходи щодо США, однак вирішили їх не застосовувати, поки є можливість вирішити питання шляхом переговорів.
"Давайте будемо чесними, ідея 30-відсоткового мита фактично робить взаємну торгівлю неможливою", - сказав Шефчович.
За його словами, внаслідок таких тарифів ланцюги поставок по обидва боки Атлантики "сильно постраждають".
Шефчович розповів, що в ЄС сприйняли лист Трампа "з жалем і розчаруванням".
Водночас єврокомісар пообіцяв у понеділок продовжити переговори зі своїми американськими колегами, щоб спробувати знайти вихід із цієї кризи.
"Я обговорю з міністрами наступні кроки на найближчі тижні. Я бачу їх у чотирьох напрямках: переговори, заходи збалансування, взаємодія з партнерами, що поділяють наші погляди, та диверсифікація нашої торгівлі", - зазначив він.
Тим часом глава МЗС Італії Антоніо Таяні розповів, що у разі провалу торгових перемовин зі США ЄС застосує тарифи до американського імпорту на суму від 21 млрд євро.
Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що якщо Трамп запровадить 30-відсоткові тарифи, це стане "нищівним ударом" по економіці країни.
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