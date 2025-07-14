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Китайський експорт відновив динаміку, але попит на авансові поставки згасає
16:00 14.07.2025 |
У червні китайський експорт відновив динаміку, оскільки компанії поспішили отримати замовлення, щоб скористатися крихким тарифним перемир'ям між Пекіном і Вашингтоном напередодні дедлайну, що насувається наступного місяця.
Про це пише агентство Reuters.
Як зазначає агентство, поставки до транзитних хабів Південно-Східної Азії були особливо активними.
"Компанії по обидва боки Тихого океану очікують, чи зможуть дві найбільші економіки світу домовитися про більш тривалу угоду, або ж глобальні ланцюги поставок знову будуть перевернуті повторним запровадженням мит, що перевищують 100%", - говориться у повідомленні.
Китайські виробники, зіткнувшись зі слабким попитом на внутрішньому ринку і більш жорсткими умовами в США, де вони продають товарів на суму понад 400 мільярдів доларів щорічно, також хеджують свої ставки і намагаються завоювати частку ринку в країнах, розташованих ближче до Китаю.
Митні дані, опубліковані в понеділок, показали, що в червні вихідні поставки з Китаю зросли на 5,8% в річному обчисленні, перевершивши прогноз зростання на 5,0%, зроблений в опитуванні Reuters, і травневе зростання на 4,8%.
"Є деякі ознаки того, що попит на авансові поставки починає поступово згасати. Хоча передчасне завантаження до серпневої тарифної паузи, ймовірно, продовжиться, фрахтові ставки на вантажі, що прямують з Китаю до США, почали знижуватися", - сказав Чім Лі, старший аналітик Economist Intelligence Unit.
Перенаправлення торгівлі продовжується, каже він.
Імпорт зріс на 1,1% після падіння на 3,4% у травні, економісти прогнозували зростання на 1,3%.
Профіцит торгового балансу Китаю в червні склав $114,7 млрд у порівнянні з $103,22 млрд у травні.
Китайський експорт рідкоземельних металів у червні зріс на 32% порівняно з попереднім місяцем, що свідчить про те, що досягнуті минулого місяця домовленості щодо вивільнення потоку цих металів, можливо, приносять свої плоди.
Але китайські переговірники намагатимуться переконати США знизити тарифи до рівня, який дозволить виробникам отримувати прибуток, кажуть аналітики, попереджаючи, що додаткові мита, які перевищують 35%, з'їдять маржу.
"Тарифи, швидше за все, залишаться високими, і китайські виробники стикаються зі зростаючими обмеженнями своєї здатності швидко розширювати частку світового ринку за рахунок зниження цін", - каже Зічун Хуан, економіст з Китаю в Capital Economics.
"Тому ми очікуємо, що зростання експорту сповільниться протягом наступних кварталів, що негативно вплине на економічне зростання", - прогнозує вона.
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