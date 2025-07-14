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В Європі четвертий рік поспіль зростає кількість населення - Євростат
15:49 14.07.2025 |
Станом на 1 січня 2025 року населення ЄС становило 450,4 мільйона жителів, що на 1,07 млн більше, ніж у попередньому році.
Такі дані оприлюднив Євростат, передає Укрінформ.
Зазначається, що це вже четверте поспіль зростання після спаду в 2021 році, спричиненого наслідками пандемії COVID-19.
Статистична організація пояснює це значною мірою міграційними рухами: починаючи з 2012 року негативний природний приріст (більше смертей, ніж народжень) населення ЄС переважає позитивну чисту міграцію.
За даними Євростата, якщо розглядати ширші часові рамки, то населення ЄС зросло з 354,5 млн осіб у 1960 році до 450,4 млн осіб на 1 січня 2025 року, тобто на 95,9 млн осіб.
В останні десятиліття темпи зростання населення поступово сповільнилися: населення ЄС збільшувалося в середньому приблизно на 0,9 мільйона осіб на рік протягом 2005-2024 років, як порівняти з середнім приростом близько 3 мільйонів осіб на рік протягом 1960-х років.
Станом на 1 січня 2025 року Німеччина (19% населення ЄС), Франція (15%) та Італія (13%) були найбільш густонаселеними країнами, на які припадала майже половина (47%) всього населення Євросоюзу.
Серед 19 країн ЄС, які зареєстрували найвищі темпи приросту населення, лідирує Мальта (+19,0 на 1 000 осіб), за нею йдуть Ірландія (+16,3) та Люксембург (+14,7).
Водночас у восьми країнах ЄС було зафіксовано скорочення населення. Найбільше скорочення відбулося в Латвії (загальний показник зміни населення -9,9 на 1 000 осіб), Угорщині (-4,7), Польщі та Естонії (-3,4).
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