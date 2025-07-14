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АНАЛІТИКА

Джерела: 18-й пакет санкцій проти РФ відтепер блокують Словаччина і Мальта

 

Проти затвердження 18-го пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії виступають наразі дві держави ЄС: Словаччина та Мальта.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС, знайомих з перебігом дискусій щодо санкцій проти РФ.

"На засіданні Coreper (Комітет постійних представників ЄС) 13 липня дискусія про 18-й пакет санкцій тривала кілька годин. Словаччина продовжує наполягати на своїй позиції: вона блокуватиме санкції проти Росії, поки не отримає гарантії від Єврокомісії, що не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році", - заявив один зі співрозмовників "Європейської правди".

Також проти пакета почала виступати Мальта, але вона заперечує проти конкретної її частини - зниження стелі ціни на російську нафту.

"Мальта, так само як Греція та Кіпр, - держави, які мають великий танкерний флот, економіка яких залежить від транспортування нафти. Саме тому вони й не підтримували ідею зниження порогової ціни на російську нафту. У неділю на засіданні послів ЄС, лише Мальта наполягала на відмові від цієї ідеї", - заявив інший дипломат.

Як пояснили співрозмовники "ЄП", Єврокомісія наразі пропонує встановлювати динамічну стелю ціни на російську нафту. Згідно з пропозицією, вона має становити 15% від середньої ринкової ціни на нафту за останні три місяці, з оновленням раз на шість місяців.

Раніше ЗМІ повідомляли, що посли ЄС нібито близькі до узгодження 18-го пакета санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, який включатиме зниження "стелі" ціни на російську нафту.
 

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