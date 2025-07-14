Фінансові новини
- |
- 14.07.25
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Джерела: 18-й пакет санкцій проти РФ відтепер блокують Словаччина і Мальта
14:35 14.07.2025 |
Проти затвердження 18-го пакета санкцій Європейського Союзу щодо Росії виступають наразі дві держави ЄС: Словаччина та Мальта.
Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС, знайомих з перебігом дискусій щодо санкцій проти РФ.
"На засіданні Coreper (Комітет постійних представників ЄС) 13 липня дискусія про 18-й пакет санкцій тривала кілька годин. Словаччина продовжує наполягати на своїй позиції: вона блокуватиме санкції проти Росії, поки не отримає гарантії від Єврокомісії, що не зазнає збитків після повної відмови ЄС від російського газу в 2028 році", - заявив один зі співрозмовників "Європейської правди".
Також проти пакета почала виступати Мальта, але вона заперечує проти конкретної її частини - зниження стелі ціни на російську нафту.
"Мальта, так само як Греція та Кіпр, - держави, які мають великий танкерний флот, економіка яких залежить від транспортування нафти. Саме тому вони й не підтримували ідею зниження порогової ціни на російську нафту. У неділю на засіданні послів ЄС, лише Мальта наполягала на відмові від цієї ідеї", - заявив інший дипломат.
Як пояснили співрозмовники "ЄП", Єврокомісія наразі пропонує встановлювати динамічну стелю ціни на російську нафту. Згідно з пропозицією, вона має становити 15% від середньої ринкової ціни на нафту за останні три місяці, з оновленням раз на шість місяців.
Раніше ЗМІ повідомляли, що посли ЄС нібито близькі до узгодження 18-го пакета санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну, який включатиме зниження "стелі" ціни на російську нафту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що США надішлють Україні Patriot
|Сенатор Грем: США нададуть Україні рекордну кількість зброї
|В представництві ЄС кажуть, що розраховують на призначення керівника БЕБ
|ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Китайський експорт відновив динаміку, але попит на авансові поставки згасає
|В Європі четвертий рік поспіль зростає кількість населення - Євростат
|Зеленський та Келлог обговорили питання посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї, нові санкції проти РФ
|Україна застосувала антидемпінгові заходи проти турецьких огірків та помідорів
|Джерела: 18-й пакет санкцій проти РФ відтепер блокують Словаччина і Мальта
|Путін націоналізував одного з найбільших виробників тушонки для потреб росармії
Бізнес
|BYD додала автоматичне паркування 4 рівня в систему God's Eye і пообіцяла компенсувати збитки в разі ДТП
|ШІ-регулювання: IT-компанії створили в Україні спеціальну організацію
|Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink
|Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
|Вміє шепотіти, зіштовхувати чорні діри і створювати ігри - xAI представила Grok 4
|Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн