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АНАЛІТИКА

Путін націоналізував одного з найбільших виробників тушонки для потреб росармії

 

Арбітражний суд Москви ухвалив рішення про повну націоналізацію групи компаній "Главпродукт" - одного з ключових виробників консервованої продукції в Росії. Формальною підставою стало звернення Генпрокуратури РФ, яка звинуватила власника активів у виведенні 1,4 млрд рублів за кордон в обхід російських контрсанкцій, пишуть росмедіа.

Усі 100% часток головних компаній холдингу, а також майно його керівника Леоніда Смирнова з Лос-Анджелеса були передані в дохід держави. Смирнов також очолює американську Universal Beverage Company, якій належав Главпродукт.

Це підприємство спеціалізується на виробництві тушонки, каш, паштетів, шпротів та іншої консервованої продукції. Потужності холдингу розташовані в Москві, Московській, Калінінградській та Орловській областях. У жовтні 2024 року президент РФ Володимир Путін вже передав Главпродукт у тимчасове управління Росимуществу, щоб забезпечити постачання продовольства для армії, зокрема Росгвардії.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, після передання у держуправління обсяги виробництва залишилися незмінними, але компанія почала фіксувати чисті збитки. Компанія навіть планувала збільшити експорт до Китаю та Північної Кореї.

Генпрокуратура також звинуватила Смирнова в саботажі - за даними слідства, після зміни керівництва він нібито перешкоджав роботі тимчасової адміністрації, зокрема блокував постачання на фронт в Україну.

Судове засідання проходило в закритому режимі. Рішення про передання активів у власність держави набрало чинності негайно.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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