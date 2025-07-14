Росія в 5 разів уріже витрати на мікроелектронну промисловість через проблеми з бюджетом

Плани відродження російської мікроелектронної промисловості стали жертвою секвестру бюджету РФ. Міністерство промисловості та торгівлі Росії в п'ять разів уріже витрати на держпрограму "Розвиток електронної та радіоелектронної промисловості", в рамках якої влада РФ мала намір довести до 40% частку російьких товарів на ринку електроніки.

Про це свідчать дані Мінпромторгу РФ, передає The Moscow Times.

Так, бюджет програми з 26,5 млрд руб. у 2024 році скоротиться до 4,9 млрд руб. 2026 року.

За словами джерел, субсидії мали попит, і зниження обсягу підтримки на 12 млрд руб. - це "суттєвий удар". Представник великого російського виробника електроніки попереджає, що урізання фінансування негативно позначиться на розробці та виробництві нової продукції: компанії будуть змушені переглядати свої плани.

Російський уряд ріже бюджетні витрати у відповідь на різке скорочення нафтогазових доходів. На кінець червня сировинні надходження до скарбниці РФ упали на третину рік до року, а її дефіцит у шість разів перевищив торішній - 3,7 трлн руб. За підсумками року Мінфін РФ прогнозує, що "дірка" в бюджеті стане рекордною з часів пандемії коронавірусу, а нафтогазові доходи будуть на 2,6 трлн руб. нижчими від початкового плану.

На держпрограму розвитку мікроелектроніки всього у 2013-2024 роках було виділено понад 295 млрд руб. Але ефект від неї досягнуто лише частково. Рахункова палата Росії виявила недосягнення показників одержувачами субсидій, а також повідомила, що обсяги виробництва "не можуть призвести до досягнення технологічної незалежності" країни.

Як повідомлялося, раніше голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов заявив, що проблеми що збільшуються в цивільній частині економіки Росії, вимагають від російської влади підтримки дедалі більшої кількості галузей, але перевантаженого військовими видатками бюджету на це не вистачить.

Наприкінці червня президент Росії Владімір Путін заявив, що російська влада планує скорочення витрат на оборону, частка яких у бюджеті РФ уже досягла рекордних значень із часів СРСР.

Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.

Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

У червні Путін затвердив різке скорочення видатків на економіку після обвалу нафтогазових доходів.

Як повідомлялося, експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.