Фінансові новини
- |
- 14.07.25
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія в 5 разів уріже витрати на мікроелектронну промисловість через проблеми з бюджетом
14:06 14.07.2025 |
Плани відродження російської мікроелектронної промисловості стали жертвою секвестру бюджету РФ. Міністерство промисловості та торгівлі Росії в п'ять разів уріже витрати на держпрограму "Розвиток електронної та радіоелектронної промисловості", в рамках якої влада РФ мала намір довести до 40% частку російьких товарів на ринку електроніки.
Про це свідчать дані Мінпромторгу РФ, передає The Moscow Times.
Так, бюджет програми з 26,5 млрд руб. у 2024 році скоротиться до 4,9 млрд руб. 2026 року.
За словами джерел, субсидії мали попит, і зниження обсягу підтримки на 12 млрд руб. - це "суттєвий удар". Представник великого російського виробника електроніки попереджає, що урізання фінансування негативно позначиться на розробці та виробництві нової продукції: компанії будуть змушені переглядати свої плани.
Російський уряд ріже бюджетні витрати у відповідь на різке скорочення нафтогазових доходів. На кінець червня сировинні надходження до скарбниці РФ упали на третину рік до року, а її дефіцит у шість разів перевищив торішній - 3,7 трлн руб. За підсумками року Мінфін РФ прогнозує, що "дірка" в бюджеті стане рекордною з часів пандемії коронавірусу, а нафтогазові доходи будуть на 2,6 трлн руб. нижчими від початкового плану.
На держпрограму розвитку мікроелектроніки всього у 2013-2024 роках було виділено понад 295 млрд руб. Але ефект від неї досягнуто лише частково. Рахункова палата Росії виявила недосягнення показників одержувачами субсидій, а також повідомила, що обсяги виробництва "не можуть призвести до досягнення технологічної незалежності" країни.
Як повідомлялося, раніше голова Мінпромторгу РФ Антон Аліханов заявив, що проблеми що збільшуються в цивільній частині економіки Росії, вимагають від російської влади підтримки дедалі більшої кількості галузей, але перевантаженого військовими видатками бюджету на це не вистачить.
Наприкінці червня президент Росії Владімір Путін заявив, що російська влада планує скорочення витрат на оборону, частка яких у бюджеті РФ уже досягла рекордних значень із часів СРСР.
Перед тим глава Мінекономрозвитку РФ Максим Решетніков сказав, що російська економіка опинилася на межі рецесії.
Зі свого боку голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.
У червні Путін затвердив різке скорочення видатків на економіку після обвалу нафтогазових доходів.
Як повідомлялося, експортні доходи економіки Росії від продажу вуглеводнів за кордон у травні 2025 року впали до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що США надішлють Україні Patriot
|Сенатор Грем: США нададуть Україні рекордну кількість зброї
|В представництві ЄС кажуть, що розраховують на призначення керівника БЕБ
|ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Китайський експорт відновив динаміку, але попит на авансові поставки згасає
|В Європі четвертий рік поспіль зростає кількість населення - Євростат
|Зеленський та Келлог обговорили питання посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї, нові санкції проти РФ
|Україна застосувала антидемпінгові заходи проти турецьких огірків та помідорів
|Джерела: 18-й пакет санкцій проти РФ відтепер блокують Словаччина і Мальта
|Путін націоналізував одного з найбільших виробників тушонки для потреб росармії
Бізнес
|BYD додала автоматичне паркування 4 рівня в систему God's Eye і пообіцяла компенсувати збитки в разі ДТП
|ШІ-регулювання: IT-компанії створили в Україні спеціальну організацію
|Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink
|Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
|Вміє шепотіти, зіштовхувати чорні діри і створювати ігри - xAI представила Grok 4
|Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн