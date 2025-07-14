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Іран заявив, що готовий співпрацювати з МАГАТЕ у новій формі
13:58 14.07.2025 |
Тегеран стверджує, що не зупиняв співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), проте ця співпраця "набула нової форми". "Від цього часу відносини з МАГАТЕ регулюватимуться Вищою радою національної безпеки", - наводить заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі іранське державне агентство Mehr у суботу, 12 липня.
"Запит агентства на продовження співпраці з Іраном розглядатиметься Вищою радою нацбезпеки у кожному конкретному випадку, і рішення ухвалюватимуться з урахуванням питань безпеки", - наголосив голова іранської дипломатії.
Арагчі зазначив, що наближення до ядерних об'єктів Ісламської Республіки, які зазнали атак Ізраїлю та США, "нині створює ризики, включаючи поширення радіоактивних матеріалів та вибухи". "І ми вважаємо, що питання безпеки є предметом, що викликає занепокоєння, коли інспектори (МАГАТЕ. - Ред.) наближаються до цих об'єктів", - додав він.
Щодо майбутніх переговорів про іранську ядерну програму Тегеран не підтримуватиме жодної угоди, яка не допускає діяльності зі збагачення урану в Ісламській Республіці, заявив Арагчі. Крім того, предметом переговорів має бути саме ядерна програма, а не іранська ракетна програма, зазначив дипломат.
Нагадаємо, на початку липня в Ірані був ухвалений закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ.
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