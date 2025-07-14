Дефіцит бюджету США за 9 місяців фінроку зріс на 5%, у червні зафіксовано профіцит

США зафіксували профіцит держбюджету в червні в розмірі $27 млрд порівняно з дефіцитом у $71 млрд роком раніше.

У травні негативне сальдо бюджету США становило $316 млрд.

Доходи бюджету минулого місяця збільшилися на 13%, до $526 млрд. Зокрема, митні збори принесли до бюджету $27 млрд порівняно з $7 млрд роком раніше.

Витрати зменшилися на 7% і становили $499 млрд. Процентні виплати за держборгом зросли на 3% - до $145 млрд.

За дев'ять місяців 2025 фінансового року, який розпочався 1 жовтня, від'ємне сальдо бюджету США збільшилося на 5% у річному виразі, становивши $1,337 трлн.

Надходження зросли на 7% - до $4,008 трлн. Дохід від митних зборів на тлі підвищення митних тарифів на імпорт у цьому фінроці перевищив позначку в $100 млрд, чого не фіксували раніше, за дев'ять місяців він сягнув $113 млрд.

Витрати бюджету з початку фінроку збільшилися на 6%, до $5,346 трлн.

Як повідомлялося раніше, від'ємне сальдо держбюджету США за підсумками 2024 фінансового року становило $1,83 трлн, збільшившись на 8%.

Рекордний розмір дефіциту в $3,1 трлн було зафіксовано в країні за підсумками 2020 фінроку. Із профіцитом бюджет востаннє було зведено у 2001 фінроці.

