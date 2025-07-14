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Іран відновить ядерні переговори із США, якщо отримає гарантії припинення атак – МЗС
13:37 14.07.2025 |
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна погодиться на відновлення ядерних переговорів із США, якщо будуть надані гарантії, що на неї не буде більше нападів.
Його слова передає The Hill, пише "Європейська правда".
Арагчі в промові перед іноземними дипломатами в Тегерані заявив, що Іран завжди був і буде готовий до переговорів про свою ядерну програму, але "повинні бути надані гарантії, що в разі відновлення переговорів це не призведе до війни".
Згадуючи 12-денне бомбардування Ірану Ізраїлем, яке було спрямовано проти ядерних і військових об'єктів, а також удар США 22 червня, Арагчі заявив, що якщо США та інші країни бажають відновити переговори з Іраном, "насамперед має бути надана тверда гарантія, що такі дії не повторяться".
"Атака на ядерні об'єкти Ірану ускладнила і зробила більш складним досягнення рішення на основі переговорів", - сказав він.
Після ударів Іран призупинив співпрацю з ядерним наглядовим органом ООН, що призвело до від'їзду інспекторів.
Арагчі заявив, що відповідно до іранського законодавства країна відповідатиме на запити агентства про співпрацю "в кожному конкретному випадку" з урахуванням інтересів Ірану.
Він також зазначив, що будь-які інспекції агентства повинні проводитися з урахуванням "безпеки" Ірану, а також безпеки інспекторів.
"Ризик розповсюдження радіоактивних речовин і вибуху боєприпасів, що залишилися після ударів по атакованих ядерних об'єктах, є серйозним", - наголосив він.
Він також підтвердив позицію Ірану щодо необхідності продовження збагачення урану на своїй території.
Як відомо, адміністрація Дональда Трампа оголосила про кампанію "максимального тиску" на Іран, покликану завадити йому отримати ядерну зброю.
У її межах США посилюють санкції проти іранського режиму, аби, серед іншого, перекрити шляхи отримання Тегераном коштів від продажу нафти.
Зокрема 9 липня США оголосили про нові санкції проти компаній, які допомагають Ірану продавати нафту через тіньову банківську мережу.
Водночас у червні президент Дональд Трамп натякнув на можливе пом'якшення санкцій після атаки США на іранські ядерні об'єкти.
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