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США вимагають від Японії та Австралії визначити власну роль у разі війни за Тайвань - ЗМІ
13:32 14.07.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на ключових союзників у Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема на Японію та Австралію, вимагаючи чітких зобов'язань щодо їхньої ролі у разі війни між США та Китаєм через Тайвань, повідомляє Financial Times із посиланням на поінформовані джерела.
"Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі впродовж останніх місяців активно порушує це питання на зустрічах із представниками оборонних відомств Японії та Австралії. За словами джерел, це викликає здивування союзників, оскільки США самі не надають Тайваню гарантій безпеки", - йдеться в повідомленні.
"Конкретне оперативне планування та навчання, які мають безпосереднє застосування до непередбаченої ситуації на Тайвані, просуваються з Японією та Австралією", - зазначив один зі співрозмовників видання.
Натомість у Міністерстві оборони Японії наголосили, що питання надзвичайної ситуації на Тайвані є гіпотетичним і відповіді на нього мають ґрунтуватися на національному та міжнародному праві. Посольство Австралії у США утрималося від коментарів.
Зусилля Колбі, за даними видання, є частиною реалізації порядку денного Трампа щодо "відновлення стримування та досягнення миру через силу", що включає заклики союзників до збільшення оборонних витрат.
Також зазначається, що Колбі виступає за перегляд угоди про безпеку AUKUS, яка дозволяє Австралії придбати атомні підводні човни, та закликає європейських союзників зменшити військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, зосередившись на євроатлантичному напрямку.
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