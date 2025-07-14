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АНАЛІТИКА

США запровадили санкції проти президента Куби

 

Уряд США у п'ятницю, 11 липня, оголосив про запровадження санкцій проти президента Куби Мігеля Діаса-Канеля та інших високопоставлених чиновників країни через порушення прав людини, а також обмежив для них видачі американських віз перед четвертою річницею найбільших протестів на острові за останні десятиліття.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у соціальній мережі X, що Державний департамент також запровадить візові обмеження для кубинських чиновників, що працюють у судовій та пенітенціарній системах, "які несуть відповідальність за несправедливі затримання та тортури протестувальників у липні 2021 року".

Рубіо: У нашому регіоні немає місця нелегітимним режимам

"США й надалі відстоюватимуть права та основні свободи кубинського народу і даватимуть зрозуміти, що в нашому регіоні немає місця нелегітимним диктаторським режимам", - йдеться в заяві Рубіо. За його словами, "у той час як кубинський народ страждає від нестачі їжі, води, ліків та електроенергії, (кубинський. - Ред.) режим розкидає гроші на своїх наближених".

Адміністрація президента США Дональда Трампа дотримується жорсткішої політики щодо кубинського уряду порівняно з адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена. Окрім Діаса-Канеля, США також запровадили санкції, зокрема, проти міністра оборони Куби Альваро Лопеса Мієри та міністра внутрішніх справ Ласаро Альвареса Касаса.

Гавана: США не можуть зламати волю кубинського народу

Міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес відреагував на запровадження санкцій, заявивши, що "США мають змогу запровадити санкції на пересування проти революційних лідерів і вести затяжну та безжальну економічну війну проти Куби", але водночас вони "не мають змоги зламати волю цього народу чи його керівників".

А представниця кубинського міністерства закордонних справ Йоана Таблада назвала Рубіо "захисником геноциду, тюрем і масових депортацій".

Протести на Кубі 2021 року

Протести 2021 року на Кубі спалахнули після багаторазових відключень електроенергії у столиці країни Гавані та інших містах. Проурядові сили разом із правоохоронцями жорстко придушили їх, щонайменше одна людина загинула.

Правозахисні організації оцінили кількість затриманих у понад 1000 осіб, проте уряд не надав офіційних даних. Тоді кубинська влада заявила, що протести стали наслідком інформаційної кампанії США та десятиліть американських санкцій.

У 2022 році кубинські прокурори повідомили, що близько 790 осіб перебували під слідством у справі, пов'язаній із протестами. Затриманим інкримінували різні правопорушення - від хуліганства і вандалізму до диверсій.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США, Куба
 

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