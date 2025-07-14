Порушення санкцій: Громадянин Німеччини отримав 5 років тюрми за продаж елітних автівок у Росію

Громадянина Німеччини засудили до п'яти років ув'язнення за продаж до Росії автомобілів в обхід санкцій.

Таке рішення окружний суд Марбурга ухвалив 8 липня, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на митну службу Ессена та прокуратуру Франкфурта-на-Майні, які вели розслідування у справі.

56-річного працівника автосалону звинувачували у продажу в Росію в обхід санкцій 71 автомобіля класу "люкс" на загальну суму понад 5 млн євро.

Окрім тюремного строку, суд ухвалив рішення конфіскувати у засудженого майно на цю суму.

За даними слідства, продавець обманом оформлював продаж машин як експорт до третіх країн, але насправді вони призначалися для клієнтів у Росії.

Під час обшуку у нього знайшли три дорогі автомобілі та майже 130 тис. євро готівкою. Митники також опублікували знімок заарештованого білого BMW X5.

Як повідомлялося, від червня 2023 року Євросоюз заборонив постачання автомобілів до Росії, під санкції потрапили нові й уживані автомобілі з об'ємом двигуна 1,9 літра і більше, а також усі гібридні та електромобілі.

Це виключило можливість легально постачати до Росії майже всі спортивні машини, кросовери та позашляховики, у тому числі моделі Porsche Cayenne, Mercedes-Benz G-класу ("гелендваген"), Mercedes-Maybach, Audi Q7, BMW X5.

Втім, такі автівки продовжують завозити до Росії через треті країни за схемами "сірого імпорту".

До травня 2025 року в Німеччині було відкрито понад 40 кримінальних справ щодо постачання дорогих автомобілів до Росії. Вони стосуються сотень машин Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi. Експерти вважають, що реальний обсяг тіньових поставок може бути в рази більшим і досягати десятків тисяч машин на рік.