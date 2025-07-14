Фінляндія хоче відправляти своїх ув'язнених до Естонії

Фінське Міністерство юстиції на прохання очільниці відомства Леени Мере з'ясовує, чи може Фінляндія орендувати місця у в'язницях за кордоном і відправляти ув'язнених, насамперед до Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Helsingin Sanomat.

Мере розповіла, що попросила посадовців проаналізувати, чи допускає фінське законодавство оренду тюремних місць в іноземній державі.

"Ідея хороша і повинна бути в арсеналі", - зазначила міністерка.

За її словами, це питання можна розглянути ще під час терміну повноважень чинного уряду, однак "найближчим часом це неможливо".

Посадовиця фінського Мін'юсту Мія Льюнгквіст розповіла, що відповідні переговори з Міністерством юстиції Естонії.

Однак, на її думку, оренда не дозволить досягти економії коштів, оскільки місця в тюрмах в Естонії коштують до 8 500 євро на місяць. У Фінляндії середня вартість становить приблизно 6 300 євро.

За даними кримінально-виконавчої служби, протягом цього року рівень заповнюваності в'язниць у Фінляндії становив у середньому 108 відсотків.

Кількість ув'язнених зросла, зокрема, через посилення законодавства про сексуальні злочини.

Нагадаємо, 18 червня міністерка юстиції та цифрових технологій Естонії Лійза-Лі Пакоста та міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер підписали міждержавну угоду про оренду в'язниць.

Тим часом у Франції міністр юстиції Жеральд Дарманен запропонував переробити зачинені будинки для літних людей на в'язниці.