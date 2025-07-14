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Трамп назвав «зелену» енергетику дорогою, але Техас спростував його «енергоміф»
12:20 14.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що активне впровадження сонячної та вітрової енергетики зробило американську електромережу нестабільною та дорогою.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Проте дані регуляторів та цінова статистика свідчать про протилежне. Зокрема, в Техасі, який має одну з найпотужніших систем "зеленої" енергетики у США, електроенергія не лише стабільна, а й дешевша за середньонаціональну.
У червневому звіті оператор техаської енергосистеми ERCOT йдеться, що ймовірність аварійного відключення електроенергії в пікові серпневі години цього року складає лише 0,3% - у порівнянні з 12% у прогнозі на серпень 2024 року.
За даними Енергетичної інформаційної адміністрації США, жителі та бізнеси Техасу платять близько 10 центів за кіловат-годину - це на 24% менше за середній тариф у країні.
"ERCOT добре визначає, які продукти потрібні для енергії та надійності", - зазначає Джошуа Роудс, дослідник з Техаського університету в Остіні. - "Це може бути прикладом для інших енергосистем, як забезпечити надійність за низької вартості".
Ці показники підривають аргументацію Трампа, закладену в його новий податково-бюджетний закон, який скасовує субсидії для чистої енергетики. Він передбачає зменшення державної підтримки проєктів з сонячної та вітрової енергетики.
У понеділок Трамп підписав новий указ, що зобов'язує федеральні відомства виконувати положення цього закону - зокрема, щодо скасування податкових пільг для відновлюваної енергетики.
Він назвав сонячну та вітрову енергетику ненадійною та дорогою, заявивши, що вони витісняють більш стабільні джерела, залежать від іноземних ланцюгів постачання та шкодять довкіллю.
Водночас, хоча сонячна і вітрова енергія дійсно мають обмеження - працюють лише тоді, коли світить сонце чи дме вітер, - саме газова генерація стала причиною найбільшої енергетичної катастрофи Техасу.
У лютому 2021 року внаслідок морозів замерзли газопроводи та свердловини, що зупинило роботу газових електростанцій. У результаті мільйони жителів штату залишилися без світла на кілька днів.
Щоб зменшити ризики, Техас активно інвестує у великі системи зберігання енергії. За даними ERCOT, з літа 2024 року штат додав майже 5 гігаватів потужностей акумуляторних систем, піднявши загальну ємність понад 8 гігаватів.
Ще 174 гігавати перебувають у черзі на підключення протягом наступних п'яти років. Ці батареї накопичують надлишкову енергію і видають її в мережу в години пікового навантаження, що суттєво знижує ймовірність відключень.
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